O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, insistiu este venres en que a Garda Civil "non escatima esforzos" na resolución da desaparición de Diana Quer, e reiterou a súa petición de ser "cautelosos" porque as forzas de seguridade "seguen traballando e analizando datos".

En declaracións aos medios tras presidir a toma de posesión do novo comisario de Vigo-Redondela, o delegado confirmou que "non hai ningunha novidade" e que os investigadores seguen "pendentes" de poder recuperar algún dato relevante do teléfono da rapaza.

En todo caso, precisou que "non se vai facer ningunha actuación que destrúa datos e comprometa a investigación", e aseverou novamente que "non hai ningunha liña descartada".

Así mesmo, pediu prudencia sobre as informacións publicadas acerca de supostas novas probas, e sinalou que se trata de indicios que a Garda Civil xa ten "dende o principio da operación". Nese sentido, recordou que "hai unha familia e un ámbito que está afectado" por esas noticias e que "hai que respectar".

FETO EN LOUSAME

Por outra banda, a preguntas dos medios, tamén se referiu á aparición dun feto no vertedoiro de Lousame (A Coruña), e confirmou que a Garda Civil está a "traballar con certas pistas que poden levar á resolución do caso".

Así, indicou que as forzas de seguridade están tamén esperando polos resultados da autopsia, que ten certa complexidade porque inclúe tamén a análise de perfís xenéticos, para saber as características exactas do feto, se naceu vivo ou non, e outros datos.

INVESTIGACIÓNS EN VIGO

Finalmente, Santiago Villanueva fixo referencia a dúas investigacións vinculadas coa área de Vigo: a do crime da enxeñeira Ana Enjamio, que morreu apuñalada no portal do edificio onde vivía, na Avenida de Madrid, e a detención dun home e unha muller vinculados a ámbitos anarquistas.

Con respecto ao crime de Ana Enjamio, o delegado explicou que "a Policía traballa en probas biolóxicas e de ADN" para poñer a disposición do xulgado.

En canto á detención de Gabriel P.da S. e Carmen O.M., por suposta tenza ilícita de armas, Villanueva puxo en valor do traballo policial por arrestar "unhas persoas que compraban armas non operativas e as transformaban para convertelas en operativas", co "risco" de que esas armas puidesen ser utilizadas en algún ilícito penal por eles mesmos ou por terceiros aos que se lles puidesen facilitar.