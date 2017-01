O avogado das dúas familias dos dous asasinados no dobre crime do Cash Record, Gerardo Pardo de Vera, acontecido no polígono industrial do Ceao (Lugo), ve a instrución do caso como "unha chapuza monumental".

Ao respecto, Gerardo Pardo de Vera subliña que "non" é que o diga el, "senón que mesmo o dixeron fiscais que se encargaron do caso ao longo da instrución".

Unha instrución que podería pecharse en xuño ao prescribir o dobre crime dunha caixeira, Elena López, e un mozo de almacén, Estebán Carballido, despois de que se imputase a un hostaleiro que vive en Burgos e que rexentaba no momento dos feitos, en 1994, o bar Los Ángeles, no centro da cidade amurallada.

Así, Pardo de Vera lamenta "certa apatía ou desidia, con certos elementos turbios nesta investigación que é inaudita na historia xudicial española".

"Se facemos unha análise comparativa con outras causas similares, como foi na época do Pai Coraxe, en termos de claridade, da instrución, da dilixencia á hora de solicitar probas, de eficacia policial e xudicial, o caso do Ceao sairía o peor parado de todos", protestou.

TESTIFICAIS

As familias non se resignan a que prescriba o dobre crime, e o seu avogado avanzou que "foron solicitadas probas testificais". "Por unha parte, referidas a unha suposta confesión autoincriminatoria do único imputado na causa, e tamén declaracións de testemuñas relacionadas cunha causa sobre tráfico de drogas, que é de onde parte a pista fundamental e que leva á imputación desa persoa (do hostaleiro)".

Gerardo Pardo de Vera constatou que "todas esas persoas que aparecen na causa sobre drogas non foron chamadas na súa maioría a declarar".

"A actitude é preocupante, porque a Policía di que dá por esgotada a investigación. Iso é incrible e a fiscalía parece unha convidada de pedra cunha actitude manifestamente pasiva", censurou.

É o xulgado de primeira instancia de Lugo, "case un xulgado civil", o que leva esta causa que foi declarada complexa unha vez que se reabrise o caso pola mobilización das familias hai dous anos cando estaba a punto de prescribir. Tras a reapertura imputouse a ese hostaleiro que reside en Burgos polo que se ampliou a investigación.