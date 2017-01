A industria aeronáutica galega aspira a incrementar en 2017 un 12% o emprego e un 10% a facturación

A industria aeronáutica galega rexistrou en 2016 un incremento de máis do 10% no emprego e do 7% na facturación, uns "números moi bos" que espera mellorar este ano aumentando as porcentaxes ata rexistrar un crecemento do 12% no emprego e do 10% na facturación, segundo informou o presidente do Consorcio Aeronáutico Galego, Enrique Mallón.

No marco da xornada 'O Presente e Futuro da Industria Aeronáutica', celebrada este venres en Vigo, Mallón engadiu que o sector en Galicia ten "6-7 anos garantidos de contratos"; e, respecto aos investimentos, dixo que acumula nos últimos dous anos máis de 100 millóns das empresas galegas, aos que se suman outros 150 millóns por medio dun proxecto da Xunta.

En concreto, indicou que en Galicia hai entre 28 e 30 empresas que traballan directamente para grandes fabricantes ou provedores de primeiro nivel, o que "supón uns 1.100 empregos de alta cualificación, a maioría en Galicia".

Non obstante, pediu ás administracións que, como xa acontece noutros lugares, apoien os investimentos en Galicia para "intentar que o sector creza".

Mallón comentou que tanto os vehículos aéreos non tripulados (UAV, nas súas siglas en inglés) como a aeroestructuras "van ser un grande nicho de mercado" e "van ter máis protagonismo" na industria, que tamén terá que traballar para avanzar en novos materiais. "É un sector con moitas posibilidades de crecemento, pero hai que seguir apostando" por el, mantivo.

Así as cousas, apuntou que os grandes fabricantes manifestaron o seu interese por ter máis dun provedor para cada unha das pezas, para o que é necesario ampliar a cadea de subministración en elementos como motores, estabilizadores, portas, asentos, e ferramenta para a construción de determinadas pezas.

VISIÓN DE BOEING SOBRE GALICIA

O strategy & BD director de Boeing, Eduardo Carrillo, quen ofreceu un relatorio durante a xornada deste venres, comentou aos medios que en Galicia "hai empresas, sobre todo no mundo dos sistemas, que poden ter un encaixe" nunha iniciativa que puxo en marcha a empresa vinculada á investigación e desenvolvemento.

Ademais, comentou que Boeing está "permanentemente a buscar tecnoloxías e solucións que permitan fabricar e deseñar avións dun xeito máis barata", polo que, "na medida en que esas solucións se atopen en Galicia", dixo, estarán "encantados".

Neste sentido, aínda que reparou en que "o mundo aeronáutico é tremendamente competitivo e hai moitas rexións tanto en España coma en Europa que queren competir por un anaco de pastel", asegurou que en Galicia "si que hai capacidades e tecnoloxías que potencialmente poden ser bastante útiles".