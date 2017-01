O Goberno nomea á ourensana Edelmira Barreira comisionada do Executivo para facer fronte ao reto demografico

O Goberno aprobou o nomeamento de Edelmira Barreira Diz (Ourense, 1978) como comisionada do Executivo co fin de "facer fronte ao reto demográfico" que existe no país "ante o envellecemento, a despoboación do medio rural, a baixa natalidade e o impacto que todo iso terá sobre as pensións", segundo anunciou na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros o ministro de Educación, Cultura e Deporte e voceiro do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo.

Por este motivo, o Consello de Ministros aprobou este venres, 27 de xaneiro, un Real Decreto polo que se crea o Comisionado do Goberno fronte ao Reto Demográfico e regúlase o seu réxime de funcionamento.

A través da norma aprobada créase a figura do Comisionado do Goberno fronte ao Reto Demográfico, que se encargará de elaborar e desenvolver dita Estratexia Nacional, a cal ten que recoller o conxunto de propostas, medidas e actuacións necesarias para alcanzar o equilibrio da pirámide poboacional.

Á parte de elaborar a devandita Estratexia, corresponderalle ao Comisionado impulsar e executar as medidas necesarias; colaborar e canalizar as medidas que sexan adoptadas por outras Administracións sobre esta materia; solicitar das Administracións a información que requira para o exercicio das súas funcións, así como informar o Goberno do resultado das súas actuacións, como funcións máis relevantes.

O pasado 24 de xaneiro, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, xa anunciou que o Goberno ía nomear "un comisionado" para abordar o desafío demográfico, cuestión sobre a que xa alcanzou o acordo de tomar medidas durante a Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada o pasado 17 de xaneiro, na que se acordou impulsar medidas específicas ao respecto e encomendou ao Goberno da Nación, coa colaboración das distintas Administracións Públicas, a elaboración dunha Estratexia Nacional fronte ao Reto Demográfico de natureza global e transversal.

"Se en 2015 a poboación maior de 65 anos era a 18% do total, en 2030 esa porcentaxe elevarase ao 25%, con todo o que iso implica no noso sistema de protección social", indicou o presidente, que tamén destacou que actualmente o gasto en pensións é de 40.000 millóns de euros máis do que se gastaba a finais de 2007, mentres que se recadan "20.000 millóns de euros menos que no ano 2007".

Neste sentido, Méndez de Vigo sinalou que "o desequilibrio da pirámide poboacional é un fenómeno común" nos países do ámbito" e referiuse "particularmente" ao "escaso dinamismo demográfico que se produce "practicamente en todos os países da UE".

No caso de España, recordou que "hai 10 comunidades autónomas" cun saldo vexetativo "negativo" e, de cara ao futuro, as prospeccións auguran que o país "perderá máis de medio millón de habitantes en 2031 e máis de cinco millóns no 2066".

TRAXECTORIA POLITICA

Edelmira Barreira Diz é licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. Traballou na Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de Xustiza e Interior da Xunta de Galicia e na Secretaría de Política Social do Partido Popular.

Na IX Legislatura foi directora adxunta da Asesoría do Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados. En decembro de 2011 foi nomeada directora adxunta do Gabinete do vicepresidente do Goberno. Durante o XI e XII Lexislaturas foi senadora pola provincia de Ourense. Actualmente era a voceiro adxunta do Grupo Parlamentario Popular e membro da Deputación Permanente do Senado.

O cargo de comisionado terá rango de subsecretario e dependerá organicamente do Ministerio de Presidencia e para as Administracións Territoriais, e funcionalmente dese Ministerio e do de Facenda e Función Pública. No seu seo constituiranse diversos grupos de traballo onde estarán representados os departamentos e as Administracións e entidades afectadas por esta materia. A creación deste órgano non suporá incremento do gasto público, segundo precisa o Executivo.

VALORACIÓN DE JOSÉ MANUEL BARREIRO

Pola súa banda, o voceiro do Grupo popular no Senado, José Manuel Barreiro, mostrou a súa satisfacción pola designación por parte do Goberno da senadora do PP por Ourense Edelmira Barreira para o Comisionado para a Estratexia Demográfia.

Nun comunicado, Barreiro destaca a súa "grande capacidade de traballo e a sía brillantísima traxectoria como senadora", mentres que a partir de agora será un "elemento fundamental" para afrontar o reto demográfico.