O vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, referiuse este venres á situación no Goberno municipal da Coruña sinalando que "os milagres" que prometían "as mareas" tras dous anos de goberno "tradúcense en inestabilidade"

Así respondeu, a preguntas xornalistas antes de participar na inauguración da II edición das Xornadas de Dereito de Familia, en relación á situación política do goberno municipal da Coruña debido á falta de acordo entre o partido que goberna, Marea Atlántica, e o grupo municipal do PSOE.

"Dous anos despois, tras moito tira e afrouxa e contar moitas cousas que non foron verdade, estamos a ver que a inestabilidade no Goberno municipal da Coruña é manifesta e todas estas cousas que ían arranxar os gobernos das mareas en canto chegasen e os milagres que ían facer se traducen nunha patente inestabilidade", continúan.

"Cando falamos das vantaxes de ter unha maioría estable de cara a ter estabilidade e un goberno que poida facer cousas, ao mesmo tempo vense as desvantaxes de non ter estabilidade e que leva ao desgoberno", asegurou o vicepresidente, que opina que esa inestabilidade "trae consecuencias e paraliza as administracións"

Por outra banda, Rueda tamén se referiu ás obras da Fábrica de Tabacos, que será a nova sede xudicial da Coruña, e o prazo da cal de finalización fixa para febreiro: "No mes de febreiro, segundo me din os responsables da obra, estará rematada e poderase entregar á Xunta".