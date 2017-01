O TSXG condena ao Sergas a indemnizar con 100.000 euros a un vigués ao que amputaron unha perna

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou ao Servizo Galego de Saúde a indemnizar en 100.000 euros un veciño de Vigo e a súa esposa, en concepto do dano moral sufrido tras a agravación por unha infección da enfermidade que padecía o home e que derivou na amputación da súa perna dereita e o seu recoñecemento cun grao de invalidez do 70 por cento.

Tal e como informou a Asociación El Defensor del Paciente, o avogado que representa a familia, Cipriano Castreje, demandou ao Sergas ao entender que a amputación da perna do varón se produciu por "déficit asistencial" no Hospital Xeral.

Así, explicou que, cando o home contaba con 65 anos, ingresou no Xeral por un problema circulatorio nas súas pernas. Inicialmente ía ser intervido de urxencia, pero, "ante unha leve melloría" no seu estado, decidiuse esperar e comprobar a súa evolución.

"Non obstante esa leve melloría foi ficticia, empeoraba día a día sen que se preocupasen por el", asegurou o avogado.

Desta forma, indicou que se atrasou a proba da arteriografía, na que se "evidenciou isquemia aguda" e advertiuse "a posibilidade dunha severa infección no paciente"; e que, entrementres, se detectou unha infección nosocomial respiratoria que "produciu un agravamento da inicial doenza do actor, pasando de presentar unha isquemia clase IIA a outra clase IIB".

É por iso que aínda que no seu día un Xulgado contencioso de Santiago desestimou a demanda "por entender que a praxe fora adecuada", o TXSG estima en parte o recurso presentado polo paciente e apunta que "dita infección exerceu unha influencia negativa no estado do paciente, e acelerou a evolución da isquemia".

Por iso, aínda que reduce a indemnización ao estimar que "o resultado final de amputación, derivada do avanzado estado da súa enfermidade, se producise igualmente de non mediar a infección", condena ao Sergas e a súa aseguradora a indemnizar o paciente en 75.000 euros e á súa esposa en 25.000. Ademais, confirma o grao de minusvalidez do home do 70 por cento.