Alberto López-Asenjo, novo secretario xeral de Pesca en substitución do galego Andrés Hermida

O Consello de Ministros aprobou este venres, por proposta da ministra Isabel García Tejerina, o nomeamento de Alberto López-Asenjo como novo secretario xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio, en substitución do galego Andrés Hermida.

En concreto, o novo secretario xeral é doutor en Medicina Veterinaria pola Universidade Complutense de Madrid, en Farmacoloxía e Toxicoloxía. Ademais, é funcionario do Estado, membro do Corpo Nacional Veterinario e desempeñou diferentes cargos na Administración, tanto en España coma noutros países.

López-Asenjo ocupaba ata a data o posto de conselleiro da oficina de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio da Embaixada de España en Francia e na delegación permanente de España ante a OCDE.

Con anterioridade, desempeñou o cargo de representante permanente adxunto de España ante a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) e o PMA en Roma, exercendo simultaneamente as funcións de vicepresidente de consello independente da FAO, presidente do Comité de Pesqueiras da FAO e do Comité de materias primas en agricultura da Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación e vicepresidente do Comité de Comercio de produtos da pesca.

Tamén ocupou o posto de director xeral de estruturas Pesqueiras e Mercados do entón Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, presidente do FROM, e conselleiro de Agricultura, Pesca e Alimentación na representación permanente de España na UE e en Marrocos e Mauritania.