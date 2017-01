Manuel Teijeiro Sande tomou posesión do seu cargo como novo comisario xefe de Vigo-Redondela, nun acto celebrado nas dependencias policiais da cidade olívica, e no que trasladou a súa aposta por consolidar o "bo traballo" deste corpo, e por "evolucionar" para adaptarse ás novas realidades delincuenciales.

Durante a súa intervención ante as autoridades (entre as que estaba o Xefe Superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez; o delegado do Goberno, Santiago Villanueva; ou o alcalde de Vigo, Abel Caballero), o novo comisario prometeu "traballo en equipo" e "cultura do esforzo", ao tempo que declarou o seu "firme propósito" de buscar fórmulas e "evolucionar" para poder dar resposta aos "novos desafíos que formula a moderna delincuencia".

"Hai que traballar con criterios e estratexias adaptadas ás novas realidades", sinalou, e recordou que, aínda que as estatísticas son importantes, non son o que preocupa aos cidadáns, que se fixan máis en cuestións como "a rapidez de resposta, o trato dos axentes aos cidadáns, a limpeza nos uniformes e os vehículos, etc.".

Teijeiro incidiu tamén na necesidade de manter a "leal colaboración" con xuíces e fiscais, así como con outras forzas e corpos de seguridade, ao tempo que apuntou a importancia de ter en conta que "detrás de cada uniforme hai unha persoa" á que hai que escoitar e "apoiar" para que se sinta "protexido e amparado" pola institución policial.

CAMBIOS INTERNOS

Por outra banda, en declaracións aos medios tras o acto formal, o novo comisario confirmou a súa intención de manter a liña de "bo traballo" desempeñado pola Policía en Vigo-Redondela e referiuse a cuestións como o "potente" servizo nocturno.

Con respecto a posibles cambios no funcionamento interno da Comisaría, avogou por realizar previamente unha "análise profunda", xa que se trata dunha sede policial "complicada", pero non descartou que haxa que facer "algunha modificación estrutural". Por exemplo, apuntou á posibilidade de "unificar" efectivos que agora están dispersos nalgunhas brigadas e distritos.

Manuel Teijeiro tamén expresou a súa opinión con respecto ao equipo da Policía Nacional en Vigo: "Agora son 609 axentes, e creo que tería que haber 660 aproximadamente", aseverou, e sinalou que a Dirección Xeral da Policía é "coñecedora" desta situación. "Non teño dúbida de que reforzará o equipo cando haxa posibilidade", engadiu.

Finalmente, referiuse ao traballo policial en Vigo e sinalou que as investigacións máis importantes en curso durante os últimos meses quedaron resoltas. Tamén apuntou que, na actualidade, e tras o éxito do plan para loitar contra os roubos en vivendas, non hai delitos que preocupen especialmente na cidade.

No acto deste venres tomaron tamén a palabra o xefe superior de Policía en Galicia, Manuel Vázquez; o delegado do Goberno, Santiago Villanueva; e o alcalde da cidade, Abel Caballero. Todos tiveron nas súas respectivas intervencións palabras de recordo para a axente Vanesa Lage, falecida en Vigo nun operativo con motivo dun atraco; para os axentes que morreron na praia do Orzán; e para outros funcionarios policiais que perderon a vida no desempeño do seu labor.