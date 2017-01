Finalizada a investigación policial do crime de Ana Enjamio, a falta de enviar probas científicas ao xulgado

A Policía dá por finalizada a investigación sobre o crime da enxeñeira Ana Enjamio, tan só pendente de remitir ao xulgado certas probas de carácter científico, segundo confirmou o novo comisario xefe da Comisaría de Vigo-Redondela, Manuel Teijeiro.

Manuel Teijeiro, que tomou posesión do seu cargo nun acto este venres, confirmou en declaracións aos medios que a investigación policial deste caso se dá por pechada, xa que solo queda por concluír o trámite de poñer a disposición do Xulgado de Violencia sobre a Muller certas probas científicas "de elaboración máis lenta".

Nesa mesma liña, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou que "a Policía traballa en probas biolóxicas e de ADN para poñer disposición xudicial".

Ana Enjamio foi apuñalada na madrugada do 17 de decembro no portal do edificio onde vivía, na Avenida de Madrid en Vigo, á volta dunha cea da súa empresa.

Por estes feitos, foi detido un compañeiro de traballo da vítima, César A.O., que mantivo unha breve relación con ela, e que está en prisión provisional por orde do xulgado.