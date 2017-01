O conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, defendeu o "reforzo" dos equipos psicosociais realizado pola Xunta de Galicia tras detectar que "era necesario facelo".

O vicepresidente do Goberno galego participou este venres na inauguración da segunda edición das Xornadas de Dereito de Familia, onde tamén se deron cita o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ), Miguel Ángel Cadenas, e o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes.

"Acabamos de facer un reforzo dos equipos psicosociais coa incorporación de catorce novas prazas porque era necesario facelo", asegurou Rueda, quen recordou que a Xunta tamén remata de subir a quenda de oficio".

Ademais, preguntado polos xornalistas sobre a situación dos xulgados de Familia, indicou que se se "detectase sobrecarga no ámbito de familia con datos obxectivos" os novos xulgados a crear serían desta categoría.

APERTURA XULGADOS

Non obstante, matizou que a apertura de novos xulgados é un tema que se aborda xunto co TSXG: "O que facemos é falar co Tribunal Superior de Xustiza e poñer de común acordo aqueles xulgados que son máis necesarios porque os que existen están máis sobrecargados".

De tódolos xeitos, dixo que antes de nada se ten que coñecer "cantos xulgados novos adxudícanos o Ministerio de Xustiza" para despois proceder a analizar "as cargas".