Galicia foi en 2015 a terceira comunidade con máis emisións de gases de efecto invernadoiro dende fontes fixas

Galicia ocupou no ano 2015 a terceira posición a nivel nacional no ranking de emisións de gases de efecto invernadoiro dende fontes fixas, ao producir 15,3 millóns de toneladas equivalentes de CO2, un 11,2% do total nacional ese ano, segundo un informe do Observatorio da Sostenibilidade.

O devandito estudio, que sitúa a Comunidade galega solo por detrás de Andalucía e Asturias, explica que en Galicia hai 52 instalacións de xeración e de industria pesada que emiten estes gases, o que contrasta coa imaxe eminentemente rural deste territorio que alberga o 6% da poboación e apenas o 5% do PIB.

Entre todas as instalacións, o Observatorio da Sostenibilidade destaca dous que acumulan máis de 10 millóns de toneladas, que son as centrais térmicas das Pontes e Ordes, propiedade respectivamente de Endesa e Gas Natural Fenosa. Por detrás destas só destacan 1,1 millóns de toneladas correspondentes á refinaría de Repsol na Coruña.

O estudio sinala que "é habitual" que nos territorios costeiros, as refinarías sexan as actividades coas máximas emisións, pero apunta que no caso de Galicia o peso das térmicas de carbón é enorme.

Ademais, o Observatorio da Sostenibilidade tamén indica que as emisións de gases de efecto invernadoiro aumentaron en Galicia un 25% entre 1990 e 2007, unha suba superior á permitida no Protocolo de Kioto, e inferior ao crecemento medio de España.