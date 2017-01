O PSOE de Pontevedra acusa a Louzán de gastar 9.000 euros a cargo da Deputación nunha cea no Ritz

O secretario provincial do PSOE de Pontevedra, Santos Héctor, acusou este venres o expresidente da Deputación Rafael Louzán de gastar en 2008 un total de "9.000 euros" da institución nunha cea no Hotel Ritz de Madrid.

Santos Héctor pronunciouse deste modo durante o debate dunha moción do PP provincial na que criticaban a política de promoción do goberno bipartito provincial ao considerar que carece dunha "estratexia clara e definida".

Ademais, o que foi vicepresidente da Deputación con Louzán, o vicepresidente José Manuel Figueroa, aproveitou para enxalzar os "logros" obtidos polo anterior mandatario popular.

Foi na quenda de réplica cando o actual responsable da área de Turismo, Santos Héctor asegurou que o anterior goberno provincial "só ía a Fitur para pagar comilonas e aloxarse no Ritz" e desvelou que no ano 2008 Louzán pagou 9.071,20 a cargo da Deputación por unha cea no Hotel Ritz.

Neste sentido, denunciou que, solo nese exercicio, a Deputación gastou en Fitur un total de 402.313,96 euros, que incluían a viaxe a Madrid, a citada cea, ou noites de hotel "para os deputados e os seus consortes", entre outros gastos.

Por iso, o deputado socialista acusou o PP de deixar "moitos problemas e irregularidades" e citou o caso do proxecto das Pousadas do Salnés, a "promoción errática" das Rías Baixas ou a "relación partidaria" cos seus achegados.

Ademais, cualificou a moción de "bastante ridícula" por demostrar un "descoñecemento absoluto" de todas as accións que se estaban a desenvolver no goberno da provincia, acusando o PP de "enturbar a vida política".

Ante estas afirmacións, Figueroa esixiu a retirada das acusacións verquidas polo deputado socialista e recordou que el sempre se caracterizou por "ter debates respectuosos" coas persoas.

Tras as intervencións, socialistas e nacionalistas votaron en contra da moción do PP, da que a Marea se abstivo.

CENTROS DE INFORMACIÓN Á MULLER

Na segunda das mocións debatidas no pleno, os populares pediron á Deputación que instase ao Concello de Ponte Caldelas a reabrir o Centro de Información á Muller (CIM) o peche da cal foi cualificado por a voceiro do PP, Nidia Arévalo, como un "gravísimo acontecemento, un acto incomprensible".

Arévalo criticou a actitude da presidenta da Deputación, Carmela Silva, á que acusou de gardar "silencio" neste asunto e "non defender as mulleres de Ponte Caldelas".

Fronte a iso, a socialista Isaura Abelairas cualificou de "inmoral" a defensa das políticas de igualdade do Partido Popular e presentou, en nome do seu grupo, unha emenda á totalidade da moción popular na que se reclamaban que a Xunta cree unha rede integral, equilibrada, sostible e permanente de Centros de Información á Muller.

Pola súa parte o vicepresidente da Deputación e voceiro do Bloque, César Mosquera, atribuíu o peche do CIM de Ponte Caldelas a un problema laboral, porque as dúas traballadoras deste servizo reclaman a súa consolidación como persoal laboral fixo. "Entrar na administración pola porta falsa é unha fraude monumental", afirmou para asegurar que "nunca houbo unha falta de cobertura".

Pola súa banda, o deputado de Marea, Xose Lois Jácome, sinalou que "non é aceptable que esta institución inste os municipios a nada e usurpe as funcións municipais". A esta mesma tese sumáronse os grupos do BNG e PSdeG, e mesmo a presidenta recordou que o contido da moción do PP está a "incumprir o regulamento" e recomendou a xunta de voceiros que "defina con claridade este tema para que isto non volva acontecer".

A moción foi rexeitada pola maioría dos votos de PSOE, BNG e Marea.

AXUDAS A COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS

Noutra das mocións que tampouco foi aprobada, o Partido Popular pediu ao goberno provincial que todas as axudas que a Deputación destina aos colectivos da provincia se publiquen "preferiblemente, o primeiro día hábil do ano".

Con esta cuestión pretendían facilitar a planificación das actividades e mesmo garantir que o pagamento das axudas se realice o antes posible, segundo reclamou o voceiro do grupo, Ángel Moldes.