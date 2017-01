Expertos chaman a apostar pola biopsia líquida e apelan á inversión pública e privada e o traballo en rede

Profesionais expertos en biopsia líquida chamaron a apostar por este camiño "dende todas as vías posibles" e apelaron, neste sentido, á inversión pública e privada e ao traballo en rede.

Así expresárono, segundo explicaron os organizadores de II Simposio de Biopsia Líquida, expertos na materia como o xefe de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago, o presidente da Asociación Española de Investigación sobre o Cancro (Aseica), o presidente da Sociedade Española de Oncoloxía Médica (SEOM) e a responsable da Unidade de biopsia Líquida do hospital compostelano.

Así, como camiños a percorrer, mencionouse a "importancia" de aumentar o investimento público en investigación, que atopa en niveis de 2006, pero tamén "o investimento privado e o traballo en rede", como "claves para o éxito".

Santiago de Compostela acolle ata este sábado Simposio de Biopsia Líquida, que reúne máis de 300 especialistas de todo o mundo para analizar a realidade e tendencias desta técnica chamada a revolucionar a práctica médica na súa loita contra o cancro.

A inauguración contou co alcalde da capital galega, Martiño Noriega, o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, e o xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Luis Verde.