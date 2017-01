Polémica porque Lores gastou 3.000€ nunha cea en Nova York

A viaxe do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a Nova York para recoller un premio ao modelo urbano de Pontevedra volveu de novo á actualidade despois de que o voceiro do grupo municipal do PP, Jacobo Moreira, asegurara que lle parece "unha indecencia, un insulto, rirse de todos os pontevedreses, gastar 3.000 euros nun capricho do señor Lores".

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra | Fonte: Pontevedraviva.com

"Os caprichos se os quere ter que os pague do seu peto", censura o popular, que pide a Lores que sexa "tan xenerosa co Comedor de San Francisco", unha entidade social de Pontevedra á que o Concello "dedica 1.000 euros" ao mes".

Nesta cea, celebrada en maio de 2015, á que Miguel Anxo Fernández Lores invitou a empresarios e personalidades de orixe pontevedrés que residen actualmente en Nova York, gastaron 3.276,76 dólares (2.916 euros ao cambio daquel momento) e nel participaron 27 comensais.

Os populares criticaron que o alcalde dese a propina que "considerou oportuno", que foi de 506,50 dólares (452 euros), o 20% sobre o custo da cea -antes de impostos- (2.532 dólares), seguindo o estándar marcado pola sociedade estadounidense.

O PP de Pontevedra esixe ao alcalde unha "desculpa" porque "os cidadáns non merecen un alcalde que trata con tanto desprezo os fondos públicos", e reclaman que as viaxes anunciadas polo BNG para o primeiro trimestre deste ano se publiquen na páxina web, tanto a axenda institucional como o custo detallado de todas estas viaxes.

Reustarante Molyvos

PALETADA

Pola súa banda, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ademais de "agradecer" ao Partido Popular por "volver poñer de actualidade" que a cidade de Pontevedra recibiu un premio en Nova York "pola súa excelencia polo deseño saudable", recomendou aos populares que "viaxen un poquito máis e que se deixen de paletadas, porque iso que están a formular é unha auténtica paletada".

Lores sinala que a cea se celebrou nun establecemento de comida grega chamado Molyvos, situado en Sétima Avenida, en baixo de hotel Wellington, onde precisamente estaba hospedada a delegación Pontevedra que viaxou a Nova York a recoller o premio concedido pola fundación do exalcalde Michael Bloomberg.

"Celebrámolo con algúns pontevedreses que están en Nova York", apunta, e puntualiza que cada veciño que asistiu á entrega dese premio pagou 150 dólares. Polo que cualifica á cea como un "acto razoable" de agradecemento.

En canto ao "retorno" que aquel premio tivo para a cidade do Lérez, Fernández Lores informa de que "onte mesmo" (polo xoves) chegou un convite tamén do Centro para o Deseño Activo de Nova York na que: Póñennos como referencia para a recuperación da cidade de Nova Orleans", arrasada despois da catástrofe do Katrina. "Queren inspirarse en Pontevedra para a súa recuperación", apostila o alcalde nacionalista.