A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, destacou que a actuacións que o seu departamento levará a cabo para mellorar os camiños do contorno urbano de Ourense e para poñer en valor o Parque Botánico de Montealegre suporán unha inversión próxima aos 300.000 euros.

Así o sinalou este venres durante a súa visita ás obras acometidas en Montealegre, na que estivo acompañada polo concelleiro de Medio do Concello, José Araújo.

Vázquez "coñeceu de primeira man" as actuacións realizadas ao amparo da axuda concedida polo seu departamento en dous das cinco hectáreas do parque que xa están acondicionadas.

Segundo indicou, a inversión permitiu mellorar as sendas peonís; instalar mobiliario urbano; eliminar especies invasoras e plantar árbores, coa intención de converter o parque nun auténtico xardín botánico.

"Respondemos a unha petición do alcalde, e por iso comezamos un plan que xa está a dar resultados pero que non remata aquí, senón que irá a máis", destacou a conselleira de Medio Rural.

Vázquez informou de que as actuacións de Medio Rural en Montealegre supuxeron unha inversión de 60.000 euros, e que se enmarcan dentro das actuacións do seu departamento por "poñer en valor" as zonas forestais periurbanas da capitais galegas para "mellorar o seu aproveitamento por parte da cidadanía".

PROXECTOS DO "PLAN DE EMERXENCIAS"

A conselleira tamén explicou as actuacións de Medio Rural con motivo do "Plan de Emerxencias" para mellora e posta en valor dos camiños municipais, que ao longo do pasado ano supuxo en Ourense unha inversión total de 218.742,2 euros.

As obras consistiron no arranxo do firme do camiño do Espeto, no barrio da Farixa, onde ademais do pavimento se realizaron obras de saneamento, drenaxe e sinalización vial, cun presuposto de 59.800 euros.

Tamén se realizaron obras similares na rúa da Amizade; o camiño da Burata ata Vilariño e a estrada entre Fechos e Santa Cruz de Arrabaldo, por un importe de 158.949,2 euros.

MONTEALEGRE, UNHA "APOSTA DE FUTURO"

Pola súa banda, o concelleiro de Medio do Concello de Ourense, José Araújo, recordou que o Parque Botánico de Montealegre "é unha aposta de futuro" do seu grupo de goberno.

Araújo informou de que nas próximas semanas este espazo natural "se vai potenciar aínda máis" este ámbito coa contratación dunha empresa que se encargará da xestión e dinamización do parque.

"Permitirá non só garantir o bo estado de mantemento das instalacións, senón tamén dará inicio a un programa de actividades de sensibilización ambiental dirixidas a todos os públicos", explicou o concelleiro de Medio.

Araújo tamén explicou que a aposta do Concello por Montealegre tamén supuxo a posta en marcha dunha Escola Taller, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, que conta cun presuposto de 131.651,48 euros.

Na actualidade este proxecto dá formación a un total de 15 alumnos menores de 30 anos. Consta de dous módulos dedicados a xardinaría e albanelaría. Na actualidade os alumnos deste último módulo están construíndo unha caseta para dar servizo ás brigadas do parque.