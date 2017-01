A Asociación en Defensa de Vigo, ADEVigo, saíu ao paso este venres das acusacións do alcalde, Abel Caballero, sobre o recurso presentado contra a reforma da bancada de Río en Balaídos, e pediron ao goberno local que aproveite a paralización preventiva da obra para "negociar" co Real Club Celta acerca do futuro do estadio (que o presidente do club quere comprar).

O presidente da entidade, Carlos Príncipe, explicou en declaracións a Europa Press, que ADEVigo recorreu ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (TACRC) polo "desprezo" co que o Concello rexeitou un primeiro recurso de reposición, e defendeu a "lexitimidade" da asociación para "usar a lei".

En todo caso, e á marxe dos motivos que levaron á asociación a cuestionar a obra (o gasto millonario nuns traballos a necesidade da cal e urxencia pon en dúbida), ADEVigo subliñou que a paralización dos traballos debe servir para "forzar" ao goberno local a tratar de chegar a un acordo co presidente celeste, Carlos Mouriño.

"Hai unha oportunidade para que o Celta e o Concello resolvan as súas diferenzas, para que cheguen a un acordo", incidiu o ex alcalde, quen advertiu sobre "que pasará" se se consuma a inversión de 30 millóns de euros na reforma do estadio "e logo o Celta se vai da cidade e constrúese un estadio noutro sitio".

Sobre as acusacións de Caballero de que a asociación está "ligada ao PP", Príncipe recordou que el é "socialista", e que na directiva de ADEVigo hai persoas de diferentes ideoloxías, dende o PP a Podemos e outros profesionais sen inclinacións políticas.