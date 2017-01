O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, asegurou que os presupostos provinciais se aprobarán "si ou si" no mes de febreiro. "Estamos niso e nese mes ímolos aprobar si ou si", indicou.

O presidente provincial pronunciouse deste modo ao ser preguntado polos xornalistas ao respecto antes de participar este venres nun acto na facultade de Veterinaria.

En concreto, os socialistas gobernan en minoría, con dez deputados, fronte a doce do PP, dous do BNG e un deputado non adscrito. O pasado ano as contas saíron adiante co respaldo dos populares e do deputado non adscrito e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez.

Na súa intervención, Darío Campos tamén se referiu a critícalas formuladas polo delegado da Xunta na provincia, José Manuel Balseiro, polo feito de que o presidente provincial aínda non o recibira dende o seu nomeamento.

Ao respecto, Campos asegurou ver a Balseiro "tres veces" dende que cursou a petición. "Foi un día a A Pontenova -concello gobernado por Darío Campos- foi a Fitur e coincidimos en Pol e tampouco me dixo nada", asegurou o presidente provincial.

Por último, recordou que Balseiro pediu esa entrevista a finais de ano e afeou que el mesmo pedise unha entrevista co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre a que non recibiu resposta. "E eu non me queixo", manifestou para asegurar que recibirá a Balseiro como recibe "a todo Deus".