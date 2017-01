O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, cualificou este venres como "unha boa noticia" o sobresemento provisional e o arquivo das actuacións do caso das microdepuradoras "por terceira vez".

Con todo, se mostrou "prudente" e recordou que haberá que esperar a que se confirme se se presentará un recurso ou non. Os voceiros da oposición na Deputación sinalaron que estudarán o auto "con detemento" antes de tomar unha decisión.

"A Xustiza unha vez máis volveunos dar a razón", dixo Manuel Baltar en referencia á decisión do xulgado de instrución número 2 de Ourense de arquivar a investigación en torno á adxudicación, por parte da Deputación, da instalación dun centenar de depuradoras en pequenos pobos do rural nos anos 2003 e 2004 á empresa Soluciones Ambientais e Augas (SMA).

O auto considera que estes feitos non quedaron "debidamente acreditados" e remarca que os delitos de tráfico de influencias e fraude de subvencións polos que se investigaba o enxeñeiro xefe da Deputación, J.B.V., están "prescritos".

"BOA NOTICIA PARA A PROVINCIA"

Baltar recordou que "por terceira vez en todos estes anos, tres xuíces diferentes" decidiron que o caso se sobresea e arquive, o cal "interpreta" como "unha boa noticia para a provincia".

Referiuse deste modo ás decisións do mesmo xulgado de instrución o 24 de marzo de 2009 e o do 9 de decembro de 2014, no que se acordou o sobresemento e arquivo das actuacións do proceso de licitación e adxudicación das depuradoras e continuar as actuacións en relación á adxudicación de asistencias técnicas.

Para o presidente da Deputación a decisión do xulgado de instrución número 2 de Ourense "quita veracidade a todas as cuestións que se verqueron impunemente contra a honra" da institución e do enxeñeiro xefe.

"RESPECTO" POR PARTE DO BNG

O voceiro do BNG na Deputación, Ramiro Rodríguez, destacou que "respecta absolutamente" a decisión xudicial, aínda que a súa formación "discrepa radicalmente" deste auto por "entender que está perfectamente acreditada a relación que existía entre a adxudicataria e persoas moi vinculadas ao PP".

Así, o BNG insiste en que o concurso para a concesión das microdepuradoras "foi feito exclusivamente á medida da adxudicataria".

Por este motivo dende o partido nacionalista se "valorará" a decisión xudicial "antes de ver qué medidas se toman ao respecto".

PSOE "ESTUDARÁ" O AUTO E DO CRE QUE "SE DEBERÍA SEGUIR"

O voceiro do PSOE, Francisco Fraga, pediu prudencia á espera de ter o auto xudicial para "velo xuridicamente" antes de emitir unha valoración. O arquivo da causa é recurrible polo que os socialistas "estudarán" esta posibilidade.

"Antes de realizar unha nova acción procesual, imos analizar en detalle os argumentos expostos polo xuíz instrutor para proceder ao arquivo", asegurou Fraga Civeira.

Para o voceiro de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome "o feito que se arquive algo non significa que non haxa nada ilegal", e considerou que "neste tema houbo moitas cousas escuras nas que saíu danada a poboación por como se manexan os recursos".

Así, Pérez Jácome declarou que a súa formación "acepta esa decisión" xudicial, aínda que considera que "se debería seguir investigando".

O CASO

Este caso foi reaberto despois de que a Audiencia Provincial de Ourense revogase en 2015 o arquivo da causa das depuradoras da Deputación provincial, porque consideraba que a investigación desenvolvida polo xuíz instrutor "foi escasa", ademais doutros argumentos explicados nun auto que non admitía recurso e que ordenaba "seguir" a instrución con novos testemuños.

A causa xudicial das depuradoras responde á denuncia de PSOE e BNG da Deputación. Baseouse na investigación desenvolvida pola Oficina Europea de Loita Antifraude (Olaf) sobre o uso dos 10,12 millóns de euros de fondos Feder destinados entre 2003 e 2004 á instalación de depuradoras compactas en pequenos núcleos de poboación de Ourense e norte de Portugal.

A Olaf detectou no seu momento posibles indicios penais na contratación de depuradoras e certificadores dos proxectos 'Daredo' e 'Deputrans'.

Así, alertaba de que se incumpría a normativa para as contratacións públicas e supuxeron o acceso da empresa a información confidencial, entre outras irregularidades.

En relación ás conclusións dos técnicos da Oficina de Loita antifraude da UE (OLAF), o auto publicado onte o xuíz conclúe que non quedou acreditada "unha vinculación coa empresa adxudicataria ou indicios serios e concretos da intención de favorecer a empresa SMA".