Ferrol y Narón realizan sendos actos para recordar a los fallecidos en el Día Internacional de Víctimas del Holocausto

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), ha afirmado "un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla" y por ello ha reclamado "que se recuerde año a año, para no caer en el olvido y para que no se repita" el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, que se celebra cada 27 de enero en recuerdo de los millones de personas que fallecieron en diversos campos de concentración.

Dichas manifestaciones las ha pronunciado en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol, en un acto conmemorativo en el que se han dado cita los portavoces municipales y otros integrantes de la corporación, además de varios alumnos del IES de Canido que se han encargado de encender hasta seis velas en recuerdo de las víctimas del genocidio.

Suárez ha subrayado que "no hay nada más cruel que la barbarie del ser humano contra otro ser humano", por lo que ha emplazado a los presentes "a permanecer siempre alerta, siempre vigilantes".

"Para que estas circunstancias no se vuelvan a repetir y --frenar-- un fascismo latente que todavía existe, como en el mar Mediterráneo, en donde estamos dejando morir a miles de personas, con el cierre de fronteras y nuestra indiferencia, y con el dolor de miles de personas que sufren guerras que ellos no provocan", ha aseverado.

Jorge Suárez también ha reclamado "conciencia social" y ha denunciado como "un mandatario de una potencia occidental", en alusión a Donald Trump, "avala la tortura como método de represión y otros tipos de mandatario que pueden llegar al poder por la vía democrática, como hizo Hitler en su momento, pueden poner en amenaza todavía más si cabe al mundo".

NARÓN

También en el vecino municipio de Narón (A Coruña) se ha celebrado un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto, que ha estado presidido por la alcaldesa accidental, Marián Ferreiro (TeGa), y que se ha desarrollado en colaboración con la Asociación Memoria Histórica Democrática.

Celebrado en el salón de plenos, en este homenaje se han dado también cita los portavoces de los grupos políticos y algunos ediles de la corporación local, además de alumnos del CEIP O Feal.

Ferreiro ha manifestado que entiende que el Ayuntamiento de Narón no podía "dejar pasar la ocasión" de organizar un acto en el que recordar a los millones de personas asesinadas en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi y en otros territorios ocupados por este país en aquella época. Esta "barbarie", ha remarcado, "no puede quedar en el olvido".

También al igual que en Ferrol los alumnos del centro educativo público fueron los encargados de encender seis velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto y también de aquellas personas que ayudaron a salvar vidas.

También en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, se ha guardado un minuto de silencio, en la Plaza do Obradoiro, en recuerdo de estas víctimas, al cumplirse el 72 aniversario de la liberación de Auschwitz, un campo de concentración situado en territorio polaco.