Un consorcio liderado por AMSlab e participación USC crea un proxecto para garantir a seguridade en cosmética e téxtil

Os laboratorios galegos AMSlab, Xenotechs e Biomig, especializados respectivamente en análise química, bioloxía molecular e microbioloxía, lanzaron ao mercado QFashion, un proxecto de I+D que desenvolverá técnicas de análise de última xeración para garantir a seguridade dos produtos cosméticos e téxtiles.

No novo consorcio, liderado pola empresa con sede en Lugo AMSlab, tamén participan Mestrelab, unha compañía especializada en desenvolvemento de software para laboratorios de investigación, dous grupos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a empresa alemá GAS GmbH.

A iniciativa, que está cofinanciada polo programa Conecta-Peme, tamén pretende desenvolver unha carteira de servizos e produtos analíticos que cubran as necesidades actuais dos fabricantes e retailers internacionais do sector da moda.

QFashion, segundo os promotores do proxecto, investigará a aplicación das técnicas instrumentais e de preparación de mostras máis avanzadas do mercado co obxectivo de facilitar ao sector ferramentas de control, "con tempos de resposta e custos razoables", para as máis de 3.000 substancias químicas reguladas e presentes nos principais mercados internacionais para os produtos cosméticos.

A iniciativa capitaneada por AMSlab, compañía integrada no Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias dan Vida (Bioga), tamén desenvolverá métodos rápidos de screening, a través de equipos de espectometría de masas de última xeración que permiten detectar nunha única análise a presenza de calquera substancia prohibida en cosméticos.

Así mesmo, o consorcio abrirá, con apoio dos equipos de investigación da USC, unha liña de investigación sobre a aplicación de métodos alternativos baseados en técnicas de bioloxía molecular (PCR) e a detección de compostos volátiles de orixe microbiana para asegurar a ausencia de microorganismos patóxenos nos cosméticos.

NO ÁMBITO TÉXTIL

Os axentes implicados no proxecto QFashion desenvolverán no ámbito téxtil un prototipo de instrumento de laboratorio móbil (minilab) para a análise de substancias químicas indesexables fóra do laboratorio. Esta nova ferramenta, segundo os promotores, permitirá ás empresas téxtiles unha rápida resposta ante os posibles problemas detectados ao longo do proceso loxístico da cadea de produción.

A iniciativa QFashion está cofinanciada polo programa Conecta-Peme 2016/2017 para fomentar a cooperación entre as pemes e demais axentes do sistema de innovación da comunidade autónoma de Galicia. Conta coa subvención da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e está apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que dirixe Francisco Conde.

SOCIEDADES BIOTECNOLÓXICAS

Precisamente, Conde visitou este venres as instalacións de AMSlab e destacou, durante a súa visita, que Qfashion é "un exemplo claro de como a través da colaboración se poden desenvolver proxectos innovadores e transferir coñecemento ao mercado".

Ademais, o conselleiro recordou que Galicia é a terceira comunidade autónoma que "máis crea" sociedades biotecnolóxicas, un sector que factura 250 millóns e que dá emprego a 1.300 persoas, segundo informou a Xunta nun comunicado.