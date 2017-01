O Porto de Vigo pechou 2016 con máis dun millón de euros de beneficios e unha baixada do 4% no tráfico de mercadorías

A Autoridade Portuaria de Vigo pechou o exercicio de 2016 con máis dun millón de euros de beneficio, debido ao incremento das taxas de ocupación, utilización e actividade; a suba da facturación por recollida de residuos e almacenaxe; e o descenso dos gastos de persoal, subministracións, servizos profesionais e xestión corrente.

Así o comunicou este venres o presidente da entidade, Enrique López Veiga, que valorou "moi positivamente" estes resultados, se ben lamentou que o tráfico total do porto entre os meses de xaneiro e decembro descendeu nun 4,02% respecto a 2015 (con 4,12 millóns de toneladas) e o de mercadoría xeral baixou un 3,09% ata 3,6 millóns de toneladas.

Malia esta baixada xeneralizada, destacou que aumentaron algunhas mercadorías de grande valor económico como a pesca fresca (7,07%), granito elaborado (4,45%), automóbiles (3,16%), maquinaria (1,60%), pezas auto (35,54%) e outras como o viño, bebidas e derivados (43,92%).

Respecto a volume de tráfico, a pesca conxelada sufriu "un descenso moi significativo" (-6,45%), ao rexistrar 40.000 toneladas menos que en 2015.

Sobre iso, López Veiga explicou que das case 620.000 toneladas movidas en total, 89.000 son de pesca conxelada descargada en convencional e 530.000 en colector, co que aumentaron as primeiras e baixaron as segundas.

AUTOESTRADA DO MAR

En canto á Autoestrada do Mar Vigo-Saint Nazaire, o presidente portuario informou de que os seus tráficos creceron en 2016 nun 18,8%, destacando os alimentos (45,67%); automóbiles (21,37%); cereais e as súas fariñas (71,43%); froitas, hortalizas e legumes (8,06%); madeiras e travesas (18,98%); maquinaria (46,81%); e pezas auto (52,04%).

Ademais, creceron nun 26,12% o número de equipamentos movidos (camións e semirremolques); nun 26,93% os colectores ro-ro; e nun 25,38% os vehículos (movéronse 82.305 en total, a maioría de exportación).

Non obstante, houbo descensos no granito en bruto (en 70.343 toneladas, que supoñen unha baixada do 30,57%), motivado pola marcha de Maersk a Marín da carga seca; o cemento (19,69%), vinculado á situación de mínimos no ámbito da construción do ámbito de Vigo; e a pesca conxelada (6,45%), como consecuencia dos problemas no PIF de Guixar.