Angrois.- O pleno de Barcelona pide abrir unha comisión de investigación cos votos de todos os grupos salvo o PP

O pleno do Concello de Barcelona aprobou, coa sinatura de todos os grupos municipais agás do PP, unha declaración institucional en apoio da Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 do accidente acontecido en Angrois (Santiago de Compostela) en xullo de 2013.

O documento critica a falta de sensibilidade das autoridades coas vítimas e familiares afectados, e pide ao Estado que se abra unha comisión de investigación no Congreso para depurar responsabilidades políticas.

Ao respecto, a concelleira do PP Ángeles Esteller asegurou que as vítimas recibiron todo o apoio do Estado, defendeu que "non se instrumentalice" a familiares e superviventes e subliñou que é o PSC quen debe levar este tema ao Congreso, nas súas palabras.