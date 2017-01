O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, cualificou de "participativo e transparente" o proxecto do Plan Funcional e o programa de espazos que se vai desenvolver para a ampliación do Hospital Montecelo en Pontevedra. Para iso habilitarase unha páxina web á que terán acceso usuarios e profesionais do centro, ademais de representantes sindicais e gobernos locais da área sanitaria.

Vázquez Almuíña entrevistouse na delegación territorial da Xunta con dirixentes de máis dunha vintena de organizacións veciñais e sociais de Pontevedra e o seu ámbito, especialmente relacionadas co tratamento dalgunhas patoloxías, cos que dende a Consellería de Sanidade se pretende ter unha "liña directa de participación" para que "todo o que se poida achegar sexa escoitado e tido en conta".

Con motivo da presentación do equipo da empresa concesionaria da elaboración do plan funcional e do programa de espazos do proxecto de ampliación, o titular de Sanidade destacou que o "Gran Montecelo", como se coñece a esta actuación, "vai ser unha realidade". Ademais, precisou que na Xunta están "tan interesados ou máis que calquera, en que a tramitación "vaia rápida", polo que tratarán de "axilizar".

Non obstante, Jesús Vázquez Almuíña recordou que o prazo de tempo que transcorra ata a posta en funcionamento das novas instalacións depende do "procedemento administrativo das contratacións". O conselleiro calculou que a construción podería comezar entre finais de 2018 e principios de 2019, e que transcorrerían outros 3 ou 4 anos máis ata a finalización dos traballos, dependendo do proxecto e da marcha das obras.

Unha vez que entre en servizo, o Gran Montecelo contribuirá, ha asegurado Vázquez Almuiña, a "mellorar máis, a 20, 30 ou 40 anos, o servizo sanitario en Pontevedra" que, en aspectos como a situación das listas de espera, é "das mellores áreas de Galicia", engadiu.

GRIPE

Por outra banda, Vázquez Almuiña rexeitou a solicitude do Colexio de Médicos de Pontevedra para que fose cesado o xerente do Complexo Hospitalario de Pontevedra a raíz da xestión da epidemia de gripe, argumentando que "son peticións pero non para analizar". Para o titular de Sanidade, este colectivo profesional "pode dar a súa opinión, pero as decisións tenas que tomar a Consellería".

Neste sentido, Jesús Vázquez Almuiña precisou que se está a producir unha "baixada" no índice de casos de gripe, se ben "ás veces nun ano pode haber un par de picos". Neste momento, o conselleiro de Sanidade resaltou que o índice de chamadas ao 061 "está a baixar", aínda que "todos os servizos de urxencias e os servizos dos hospitais están preparados para atender as necesidades que xurdan".

"Ata onde pode chegar unha epidemia de gripe non é planificable", advertiu Vázquez Almuiña, "pero temos os mecanismos para ser flexibles e adaptarnos", remarcou.

CONVENIO

A visita do conselleiro de Sanidade a Pontevedra completouse coa sinatura de dous convenios cos alcaldes de Poio e de Ribadumia, Luciano Sobral e David Castro Mougán, respectivamente, polos cales o Servizo Galego de Saúde (Sergas) asumirá os custos de mantemento dos centros de saúde situados en ambas as dúas localidades.

Por parte dos concellos procederase aos trámites patrimoniais e urbanísticos para a cesión das instalacións. Así, o Sergas continúa desenvolvendo o Pacto Local, que inclúe asumir os gastos de mantemento dos centros de saúde que actualmente dependen dos municipios.

Vázquez Almuíña cifrou en máis dun millón de euros o "esforzo" da Xunta a facerse cargo de nove centros de saúde e consultorios, na súa liña de "colaboración total cos concellos para mellorar o servizo sanitario", concluíu.