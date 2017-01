O reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, reivindicou a formación universitaria como "instrumento de equidade" no acto celebrado na sede do reitorado con motivo do Día da Universidade.

Nel, apelou á necesidade de que toda a comunidade universitaria traballe "por unha universidade de calidade", mentres que apuntou á "internacionalización" como un exemplo desta calidade.

O acto, celebrado no paraninfo do reitorado, contou coa presenza tamén do presidente do consello Social, Antonio Abril; vicerrectores e vicerrectoras e o director de Institucións do Banco Santander, Dositeo Terrón, por ser esta entidade patrocinadora dos premios fin de carreira.

Así, o paraninfo acolleu varios actos, unha a entrega de distintivos aos novos doutores, e outra a entrega dos premios UDC á excelencia no bacharelato; premios extraordinarios UDC-Banco Santander de enxeñaría técnica, licenciatura, arquitectura, enxeñaría e grao e a entrega dos diplomas aos premios extraordinarios de doutorado.

Na súa intervención, o reitor recordou tamén ao alumno de Erasmus Tomas Velicky que hai cinco anos perdeu a vida na praia do Orzán xunto aos policías José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda e Javier López que acudiron a rescatalo.