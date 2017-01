Mastodon, Sabaton e Enter Shikari apúntanse ao Resurrection Fest 2017

Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Blaze Out, Quaoar, Revolution Within, Porco Bravo, Anima, Vice Presidentes Y Late To Scream son as novas incorporacións ao cartel do Resurrection Fest 2017, que terá lugar do 5 ao 8 de xullo do próximo ano en Viveiro (Lugo).

Estas fichaxes únense á banda alemá Rammstein, na súa única data en España e Portugal, que exerce como grande cabeza de cartel do festival galego, ao que acudirán co seu espectáculo completo cheo de pirotecnia e escenografía habitual.

Xunto a as novas confirmacións de este venres e a Rammstein, en Lugo estarán tamén Rancid, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies, Agnostic Front, Comeback Kid, Terror, Snapcase, Deez Nuts, The Bouncing Souls, Architects, Airbourne, Arch Enemy, Napalm Death, The Black Dahlia Murder e Taake, entre outros moitos.

NOVAS CONFIRMACIÓNS

Mastodon serán cabezas de cartel do festival. Presentarán en Viveiro o seu novo disco, Emperor of Sand, que se publicará en marzo. Por outro lado, os sempre divertidos Sabaton traerán por primeira vez o seu show de produción completa a festivais españois --tamén estarán no Lendas do Rock--.

Dende o Reino Unido e sete anos despois do seu primeira e última actuación no festival, volven Enter Shikari, máis grandes que nunca e co seu último traballo de estudio, The Mindsweep, prometendo un frenético concerto para todos os seus fans.

Outras lendas do thrash metal que faltaban por vir son as canadenses Annihilator, capitaneados polo mítico Jeff Waters. Darán a coñecer o seu recente traballo Suicide Society e non faltarán clásicos como Alison Hell ou King of the Kill. A nota extrema darana Obituary.

No nacional, veremos de novo a un dos gañadores do Band contest 2015, Blaze Out, os vascos progresivos Quaoar, a Porco Bravo traéndonos a súa festa habitual, a Vice Presidentes e aos galegos Anima e Late to Scream.

"Por último, podemos adiantarvos un dos grandes nomes da festa de presentación: ¡Os nosos amigos de Soziedad Alkoholika volven a Viveiro presentando o seu novo disco e a dar brea da boa! Unha das mellores maneiras de comezar o festival", explica a organización, que recorda que os abonos están á venda en www.resurrectionfest.es.