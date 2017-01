O Museo de Artes, en Ribeira (A Coruña), inaugura a mostra 'Litografías de Antonio Saura' e estrea novo dirección

O Museo de Artes, parroquia situada no municipio coruñés de Ribeira, inaugurou a mostra 'Litografías de Antonio Saura', unha exposición que reúne varias obras do pintor nacido en Huesca a principios do século XX.

Na inauguración participou o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. O acto tamén serviu para a presentación do novo director do centro, Pastor Rodríguez Santamaría.

A exposición dedicada ao pintor oscense conta con dous das súas series máis significativas, como son 'Os sete pecados capitais' e 'Franz Kafka: Tagebücher', segundo informou a Xunta.

Coa mostra dedicada Saura, o Concello de Ribeira reforza a súa oferta cultural, nun municipio no que, segundo indicou o conselleiro, pode contemplarse unha "selección dos grandes pintores europeos de todos os tempos na súa faceta de gravadores", como Goya, Rafael, Rubens, Rembrandt ou Tiziano.

Rodríguez tamén resaltou a figura de Saura, un "pintor esencial para comprender a evolución da historia da arte do século XX" que "destacou extraordinariamente como ilustrador e litógrafo".