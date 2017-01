CC.OO denunciará ante Inspección de Traballo supostas irregularidades na contratación de persoal en Pescanova

Comisións Obreiras anunciou que, no marco da negociación dos convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos de Nova Pescanova, denunciará ante a Inspección de Traballo supostas irregularidades no grupo na contratación de persoal. Esta denuncia súmase á anunciada por CIG, UGT, CUT e USO pola "mala vontade de negociar" da empresa.

CC.OO. responde así a un comunicado remitido o sábado pola multinacional galega, no que a dirección defendía que "velou sempre polos seus empregados" e que busca "conseguir un convenio que garanta o emprego", mensaxes que o sindicato considerou "unha ameaza e unha falta de respecto aos traballadores".

Así as cousas, asegura que en Pescanova os equipos fixos "son insuficientes para desenvolver todas as tarefas necesarias", e censurou que o grupo realiza "ano tras ano contratacións a través de empresas de traballo temporal".

"Ditas tarefas repítense todos os anos, o cal quere dicir que eses traballos xa están consolidados, e corresponden a traballadores fixos", selou.

A iso, dixo, súmase que Pescanova subscribiu entre o ano pasado e este 35 convenios de bolseiros, que "en realidade veñen a ser man de obra barata e en fraude para substituír xubilados".

"Ameaza co emprego para conseguir traballadores en precario" mentres o plan de futuro da empresa contempla o obxectivo de duplicar as vendas nos próximos 3 anos, criticou.

Ante todo iso, o sindicato, que convocou o día 7 de febreiro a todas as organizacións sindicais do grupo para planificar medidas dende a unidade, avanzou que denunciará estas cuestións ante a Inspección de Traballo para que "verifique e faga cumprir as leis", e "requira a Pescanova converter eses contratos en fixos".