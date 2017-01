Plataforma de Afectados pola Hipoteca trata de evitar o desafiuzamento a un matrimonio asturiano que avalou a súa filla

Un matrimonio asturiano loita para evitar perder a vivenda tras avalar a súa filla e que esta non puidese facer fronte ao pagamento da hipoteca.

Aínda que o banco quedou coa vivenda da filla, agora, aseguran, ten embargados todos os bens do matrimonio, así como as súas nóminas, para resarcir os 110.000 euros que quedan pendentes.

A Plataforma de Afectados contra a Hipoteca, que criticou esta situación, anunciou a presentación de varios recursos para intentar que non perdan a súa vivenda.

Así explicouno o voceiro da plataforma, Miguel Ángel García, quen incidiu na resolución europea que declara abusivo o vencemento anticipado do pagamento da hipoteca e puxo de exemplo o caso deste matrimonio, formado por Violeta Marcos e Miguel Santiago Montes.

A Plataforma convocara para este día unha concentración fronte á entidade financeira, Abanca, en protesta por esta situación. García asegurou que a súa filla perdeu o traballo e non puido pagar as letras da hipoteca, ante o que a entidade financeira iniciou un proceso de desafiuzamento o ano pasado e agora vive de aluguer.

"Foi a por eles", apuntou con referencia ao banco, para resaltar que se iniciou o proceso de desafiuzamento no momento en que deixaron de pagar tres cotas. Sinalou que este matrimonio co seu traballo se construíu unha casa nuns terreos herdados en Bimenes.

Segundo el, a entidade vai vender a casa da filla deste matrimonio, o que lle vai reportar un beneficio, e agora pide a vivenda dos avalistas. Recordou, así mesmo, que xa en 1993 a Lei Hipotecaria declarouse abusiva, ao que sinalou que non van permitir que haxa un desafiuzamento máis.

García, na reunión previa mantida coa entidade financeira, indicou que o banco se xustifica en que aplican as leis. Apuntou, a este respecto, que se mostraron dispostos a estudar o caso pero, iso si, a Plataforma debía levantar a manifestación convocada fronte á sucursal gijonesa da entidade, na rúa Corrida. Só así estarían dispostos a unha reunión dentro dunha semana ou dez días unha vez que teñan a documentación que se lles pediu ao matrimonio.

Á marxe desta reunión, a plataforma presentará o próximo luns ou martes unha serie de recursos para "paralizar este roubo máis das entidades financeiras co apoio dos gobernos", remarcou. "Non podemos permitir que outro familia vaiase á rúa por unhas leis completamente inxustas", insistiu. García indicou que non sabe cando podería executarse ese desafiuzamento porque depende do xulgado.

Montes, polo seu lado, xustificou que xa avalaran a súa outra filla, polo que non viron por que non o ían facer. "Pasou e pasou", apuntou, para explicar despois que ela está a traballar todo o que pode e o seu marido é pensionista. Manifestou que están pagando xa máis empréstitos ao banco e agora mesmo isto, "e non somos quen máis", acertou a dicir.