Adif lanza un plan para suprimir os pasos a nivel con máis tráfico, dous deles en Betanzos e Guitiriz

Adif volveu poñer en marcha o seu plan para suprimir progresivamente os pasos a nivel que máis intensidade de tráfico de vehículos rexistran de entre os que aínda presenta a rede ferroviaria convencional española.

O plan, que ten un horizonte de execución ata 2024, comezará coa eliminación dun primeiro lote de 74 cruzamentos --dous deles en Betanzos (A Coruña) e Guitiriz (Lugo)-- entre estradas e liñas de tren repartidos por once comunidades autónomas.

Para iso, a compañía pública que preside Juan Bravo licitou a redacción dos proxectos construtivos destas supresións, uns traballos estimados en 5,84 millóns. Unha vez os proxectos estean listos, nun prazo estimado dun ano ou ano e medio, sacaranse a concurso as obras de supresión.

Adif xa licitou o pasado verán esta primeira fase de traballos do plan de supresión de pasos a nivel, se ben o paralizou para introducir melloras nos pregos, e agora volve relanzalo co fin de continuar coa súa política de sucesiva eliminación destas infraestruturas.

A compañía pública encargada de construír e xestionar as infraestruturas ferroviarias investiu uns 300 millóns de euros nos últimos sete anos en suprimir ou mellorar este tipo de infraestruturas, informaron a Europa Press en fontes da empresa.

Co novo o plan de supresión de pasos a nivel a 2024 Adif pretende a "progresiva" supresión daqueles pasos a nivel o uso do cal por parte de vehículos de estrada creceu nos últimos anos "como consecuencia do desenvolvemento urbano de distintos núcleos de poboación".

Polo momento, Adif sacou este venres a concurso o contrato de redacción de proxectos construtivos para a supresión do primeiro lote de 74 cruzamentos. Deles, 33 corresponden ás vías convencionais e outros 41 ás vías estreitas herdadas da extinta Feve.

Con este contrato, a empresa pública pretende facerse coa solución técnica máis axeitada para cada paso a nivel" e contar nun mesmo proxecto con todas as medidas e aspectos necesarios para despois acometer as obras de eliminación do cruzamento.

PASOS A NIVEL DE ONCE CC.AA.

A compañía sacou a concurso a redacción destes proxectos de supresión de pasos a nivel en nove lotes, que agrupan os cruzamentos a eliminar nunha determinada zona xeográfica.

As comunidades nas que se reparte este primeiro conxunto de pasos a nivel son Asturias, Galicia, Castela e León, Cantabria, A Rioxa, País Vasco, Comunidade Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón e Andalucía.

En virtude da actual lexislación, que data de 2001, o tráfico de vehículos que rexistra un paso a nivel é o factor determinante para determinar se ese cruzamento da estrada cunha liña de tren debe suprimirse ou ben contar con distintos niveis de protección (instalación de barreiras ou semibarreiras automáticas, sinalización vertical, sinais sonoros ou acústicas, entre outras).

En concreto, a lei di que "deben suprimirse, sempre que exista dispoñibilidade presupostaria, os pasos a nivel das liñas nas que os trens circulen a máis de 160 quilómetros por hora e os que rexistren un tránsito de máis de 1.500 vehículos ao día".