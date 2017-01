O enxeñeiro de telecomunicacións César Mariñas conclúe no seu informe sobre a análise de risco na liña Ourense-Santiago, onde se produciu o accidente do tren Alvia en A Grandeira, que deixou 80 mortos e máis de 100 feridos, que "se bota especialmente de menos" que esta avaliación realizásese sobre o sistema "completo".

Nun documento ao que tivo acceso Europa Press, presentado este venres ante o xuíz que investiga a causa, este perito --o único insaculado e que polo tanto varias partes reivindican como o máis independente-- afirma que, "de realizarse unha análise integral da liña, o perigo concreto da curva de Angrois e o seu risco asociado resultaría máis que evidente".

O instrutor do caso, Andrés Lago Louro, pediu novos informes aos tres peritos xudiciais e púxoos de prazo ata este venres 27 de xaneiro ao exceder o fixado inicialmente. Baseándose nos seus resultados determinará se pide un posicionamento á Axencia Ferroviaria Europea, como así deséxano tanto o fiscal como o avogado do maquinista e as asociacións de vítimas.

Mariñas, nun traballo de case 100 folios, expón as súas conclusións sobre os novos documentos remitidos ao xulgado por Adif. Ao respecto, subliña que un de eles, a análise de riscos preliminar realizada pola UTE Lavos, "se"cingue exclusivamente ao alcance da súa subministración en relación aos sistemas de sinalización e 'ERTMS N1"'. "Soamente dunha parte ou subsistema" da liña, incide.

DOCUMENTOS DA UTE "E NON DE ADIF"

Con todo, sobre este documento "de carácter xenérico", destaca que "identifica de forma clara e explícita unha situación de perigo dun tren que circula a velocidade excesiva, un escenario de accidente no que un tren circula a unha velocidade excesiva por unha zona con limitacións permanentes ou temporais (...)".

Tanto este como o plan xeral de seguridade da liña --entregado por Adif o pasado día 16 ante o requirimento deste perito-- son, segundo constata este enxeñeiro, "do ámbito da UTE e non de Adif". Deste modo chama a atención sobre que están "cinguidos exclusivamente ao alcance da subministración das empresas da UTE en relación aos subsistemas de sinalización e 'ERTMS'.

Así as cousas, demostrado, ao seu xuízo, o "cumprimento dos requisitos" que se esixen "aos adxudicatarios do contrato", César Mariñas avisa de que iso non é suficiente "para demostrar a seguridade do sistema completo se non se realiza tamén a conseguinte análise a un nivel superior, onde por suposto se analicen as interaccións entre as súas partes e todas as interfaces internas e externas do sistema". "Como xa dixemos reiteradamente, a seguridade require dunha visión holística", incide.

A maiores, sinala que "non consta que exista un 'safety case' da liña "de maior nivel xerárquico" que englobe a este "de aplicación específica Lavos".

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

No seu informe, Mariñas indica que a posta en servizo dunha nova liña de alta velocidade "debe considerarse un cambio significativo do sistema ferroviario".

Do mesmo xeito, cre que o cambio do proxecto construtivo inicialmente adxudicado polo modificado finalmente executado "supuxo igualmente un cambio significativo".

De considerar que tal cambio non fose significativo, o propoñente, apunta, "deberíao demostrar e evidenciado documentalmente, do cal non hai constancia".

"Consecuentemente, en ambos os dous casos deberíase realizar a análise de risco pertinente, non tendo constancia, en ningún dos dous casos, que tal análise de riscos fose realizada e documentado convenientemente por Adif,", sentenza.

Ademais, engade que "se"pode considerar como cambio significativo a desconexión do 'ERTMS' nos trens 'S130/S730' ao cambiar as condicións de explotación no sistema vía tren".

"NORMATIVAMENTE NECESARIO"

César Mariñas expresa o seu convencemento de que era "normativamente necesaria" a realización dunha análise de risco do sistema da liña, é dicir, "unha a súa análise integral", para o que cita a norma de seguridade ferroviaria europea 2004/49/CE.

En relación á necesidade técnica, o seu convencemento é "aínda maior". "Bótase entón especialmente de menos unha análise de riscos do sistema completo onde se teñan en conta as fronteiras, interfaces e interaccións dos distintos subsistemas e/ou compoñentes, algo que evidentemente non pode facer ningún dos subministradores illadamente senón o propio licitante, Adif," asevera.

"Para demostrar a seguridade do sistema non basta con asegurar a das súas partes e, polo tanto, o risco do sistema non se pode obter como a simple agregación dos elementos que o conforman, senón que require dunha aproximación integral ou de sistema para ter tamén en conta as interaccións dos seus constituíntes", afonda. "A xestión das interfaces entre os subsistemas é vital", apostila, noutro punto do informe.

"Sen O AMPARO DO ERTMS

O perito tamén se pronuncia acerca de se a análise debería ter en conta en concreto o perigo da curva, ante o que resalta que, "dende os comezos do ferrocarril, un dos perigos máis evidentes e polo tanto máis doadamente identificables sempre foi, xunto ao de colisión, o de descarrilamento".

De feito, di que, dentro deste último, o descarrilamento como consecuencia dunha velocidade inadecuada nunha curva "é dos máis evidente". Dito isto, recorda que este perigo "estaba claramente identificado como tal" na análise preliminar de riscos da subministración da UTE.

Se ese escenario de perigo "xenérico" identificado no estudio previo se aplica ao caso específico da liña Ourense-Santiago, avisa, e á curva de Angrois, "tendo en conta os seus requirimentos de diminución significativa de velocidade sen o amparo dun sistema de control continuo de velocidade --'ERTMS'--, entón o perigo evidénciase con moita máis claridade".

Máis adiante, sobre este extremo, o informe recolle a "coherencia, dende a racionalidade lóxica, da necesidade de protexer os cambios significativos de velocidade con sistemas especificamente deseñados e implementar para iso".

"Non parece coherente que se puidesen dar simultaneamente as circunstancias de non sinalar en vía unha limitación de velocidade nun punto (fose ou non significativa) e non contar co amparo da sinalización en cabina e o control continuo de velocidade, sendo isto o que obviaría a necesidade do primeiro,", explica.

Malia isto, admite que "non pode aclarar se existe ou non consenso técnico sobre a necesidade de protección das transicións significativas de velocidade mediante sistemas de control continuo ou puntual.

Así mesmo, trae colación que lle chamou "poderosamente a atención" o feito de "non considerar á velocidade como un factor relevante ou mesmo determinante para algúns casos na análise de riscos".

INCOHERENCIAS

Noutro apartado, aínda dando resposta ás preguntas da Audiencia Provincial, nun ámbito máis normativo, o perito vai "máis que evidenciada a relación intrínseca da interoperabilidade coa seguridade ferroviaria, así como a aplicabilidade das especificacións técnicas de interoperabilidade no relativo á liña ferroviaria e tren".

Detecta, por outra parte, que dous manuais de procedementos de avaliación de riscos na circulación --de Adif-- están en vigor, o cal resulta "manifestamente incoherente". Trátase do procedemento de avaliación e xestión de riscos e a identificación e avaliación de riscos nas actividades de seguridade na circulación da DGOI.