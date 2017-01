Ses ofrecerá un concerto en Ourense tras esgotar entradas na Coruña e Narón

A cantante Ses continúa a súa xira 'Opoñerse á extinción' o próximo sábado 28 de xaneiro no Teatro Principal de Ourense, tras os dous concertos de presentación do seu novo traballo na Coruña e Narón, nos que esgotou as entradas.

Os ourensanos poderán gozar así da presentación do cuarto disco de Ses, 'Opoñerse á extinción', á venda dende o pasado 2 de decembro e que continúa a liña ecléctica dos seus anteriores traballos, con pezas que van do rock ao blues, pasando pola canción de autor latinoamericana e por novos sons.

Tras o seu paso por Ourense, a artista galega estará no Auditorio Mar de Vigo o 4 de febreiro, no Pazo da Cultura de Pontevedra o 11 de febreiro e o 18 do mesmo mes no Auditorio Municipal de Burela, dende onde dará o salto a Madrid e Bilbao.