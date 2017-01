As ceas de Louzán no Ritz

9.071,2 euros. Isto é o que se gastou Rafael Louzán en 2008, cando era presidente da Deputación de Pontevedra, nunha cea no Hotel Ritz de Madrid ao fío da feira de turismo Fitur.

Louzán entrega un premio á D.O. Rias Baixas durante a cea no Ritz pagada pola Deputación en 2008 | Fonte: DO Rias Baixas

O deputado provincial do PSdeG Santos Héctor desvelou esta información o venres. Este luns GC revela que a Deputación de Pontevedra organizou polo menos outra comida neste hotel de luxo, tamén coa escusa de Fitur, en 2007.

Turismo Rías Baixas, que depende da Deputación, invitou á cea de 2007 no Ritz a famosos da televisión. Por exemplo, José Miguel Rodríguez-Sieiro y Rodríguez-Vila, coñecido como ‘Josemi’, un dos famosos comentadores dos programas do corazón.

Acudiron tamén influíntes xornalistas, como Manuel Campo Vidal, e deportistas como Óscar Pereiro e David Cal. Tres anos despois Cal presentaríase nas listas do PP por Pontevedra.

Segundo a D.O. de Orixe Rías Baixas, compartiron mesa e mantel no Ritz “una nutrida representación de personalidades del mundo de la hostelería, de la política, de los medios de comunicación, de los deportes y del espectáculo”. Da política, ademais de Louzán, a D.O. cita como asistentes a José Manuel Figueroa, daquela presidente presidente de Turismo Rías Baixas e ex-líder do PP de Vigo.

Figueroa e Louzán no centro deste grupo durante a cea no Ritz pagada pola Deputación en 2008 | Fonte: DO Rias Baixas

No referido a cea do ano seguinte, a de 2008, o PSdeG afirma que formou parte dun paquete de gastos que incluíron viaxes e noites de hotel para “os deputados do PP e os seus consortes”. Segundo datos revelados no pleno da Deputación do venres polo Goberno Provincial, os gastos da Deputación en Fitur en 2008 ascenderon a máis de 402.000 euros.

O PSOE respondía así a unha moción do PP crítica coa política do actual goberno para promocionar a provincia. A moción foi reixeitada ao sumar só o apoio dos conservadores. O deputado do PP José María Figueroa pediu a retirada das acusacións de “irregularidades” lanzadas por Héctor. Figueroa foi xerente de Turismo de Galicia e un dos que acudía ao Ritz, segundo demostran as imaxes da cea de 2007 que acompañan esta información.

O PP deu a súa versión este sábado argumentado que na cea de 2008 se gastaron uns 50 euros por persoa e que asistiron uns 200 comensais, sen aportar probas ao respecto. De paso cargou contra o bipartito da Xunta por non promocionar a provincia. Na súa opinión, o bipartito (PSOE + BNG) da Deputación na actualidade só acudiu a Fitur a sacarse fotos e non trouxo ningún resultado

Esta polémica sobre o gasto en ceas ao fío de eventos promocionais sucede asemade que outra que afecta ao goberno municipal de Pontevedra. O acalde Miguel Anxo Fernández Lores gastou máis de 3.000 euros ao convidar a “pontevedreses” a un restaurante en Nova York tras recoller un premio á cidade do Lérez.