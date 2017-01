Angrois.- O risco de descarrilamento era 200 veces maior que se houbese ERTMS embarcado, segundo o perito independente

O risco de descarrilamento na curva da Grandeira, onde o accidente dun tren Alvia en xullo de 2013 provocou 80 mortes e deixou máis de 100 feridos, resulta ser "aproximadamente 3.000 veces maior que a taxa histórica, 200 veces maior que se estivese conectado o 'ERTMS' e 220.000 veces superior ao caso de que toda a liña estivese equipada con ERTMS operativo".

Así o determina o perito considerado independente --por ser insaculado dunha lista de nomes de enxeñeiros de telecomunicacións-- no seu informe entregado ao xuíz o venres, ao que tivo acceso Europa Press.

No documento, dunhas 100 páxinas, César Mariñas realiza comentarios e "correccións" aos cálculos de risco realizados por Enrique Castillo Ron (ao que Juan Carlos Carballeira, outro perito enxeñeiro de camiños encargou un informe) e Frans Heijnen e James Robert Catmur (os designados pola aseguradora de Renfe, QBE).

Aínda que se mostra máis crítico coas conclusións de Castillo Ron, tamén reduce a probabilidade total do descarrilamento 7,5 veces con respecto á estimada por Heijnen e Catmur.

"A pesar desta diferenza, é obvio que este valor da frecuencia do risco dun descarrilamento cada 5.000 circulacións continúa tendo un valor moi alto e polo tanto o risco non debe ser tolerable", advirte.

Noutro punto do seu traballo, Mariñas avisa de que "utilizar estatísticas de accidentalidade xerais en análise de riscos como o que se está a considerar pode levar a extraer conclusións totalmente nesgadas ou erróneas se non se manexan co coidado e o rigor necesarios".

Evidencia a "certa confusión que se xera polo manexo de taxas de sinestralidade de distinta índole por parte dos peritos, e que a utilización dunhas ou outras apoian en maior ou menor medida o sentido da argumentación proposta por cada un deles".

Ademais, noutra orde de cousas, subliña, en réplica a Castillo Ron, que "é falso que a protección de ASFA dixital achegue unha protección análoga a 'ERTMS/ETCS N1". "Esta é claramente inferior", asevera.

IMPULSO Á INSTRUCIÓN

O xuíz que instrúe a causa polo sinistro, Andrés Lago Louro, puxo de prazo aos tres peritos designados xudicialmente --o terceiro é o enxeñeiro industrial José Manuel Lamela-- ata este venres 27 para presentar os seus novos informes sobre a análise de risco na liña Ourense-Santiago.

Unha vez analizados, deberá decidir se, como o piden tanto as vítimas como o avogado do maquinista e o fiscal, solicita o pronunciamento da Axencia Ferroviaria Europea sobre este asunto.

Este órgano comunitario mostrouse esta semana disposta a colaborar coa xustiza española tras unha reunión cos afectados polo accidente, os cales, o día anterior, solicitaron o apoio da eurocámara nas súas reivindicacións para que "se saiba toda a verdade" sobre as causas da traxedia.

En concreto, a comisión de peticións do Parlamento Europeo dirixiuse á Comisión Europea para reclamar que se realice unha investigación independente, toda vez que considera que a realizada pola comisión de investigación de accidentes ferroviarias (CIAF) non o é.