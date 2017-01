Excarcerada unha muller tras un choque entre dous vehículos en Mondariz (Pontevedra)

Unha muller necesitou ser excarcerada tras unha colisión entre dous vehículos acontecida na tarde do venres na N-559 ao seu paso por Mondariz (Pontevedra), no punto quilométrico 1.400.

Segundo informa o 112 Galicia, foi unha muller implicada no accidente a que deu o aviso. Unha dotación dos Bombeiros de Ponteareas desprazouse ao lugar e encargouse de liberar a muller do vehículo. Tamén foron avisados Urxencias Médicas, Garda Civil de Tráfico e Bombeiros do Baixo Miño.

Por outra banda, a colisión entre tres vehículos causou na tarde do venres unha retención na entrada da Coruña, na Ponte da Pasaxe dirección á cidade herculina. Ademais, outro accidente no que se viron implicados tres turismos tivo lugar en Pontevedra, na PO-11, no que dous vehículos impactaron contra outro ao quedar mal situado no carril, segundo informou unha testemuña ao 112.