O enxeñeiro de Camiños Juan Carlos Carballeira, perito designado xudicialmente e que é funcionario da Xunta, sostén no seu informe sobre o accidente ferroviario en Angrois que a análise de risco na liña Ourense-Santiago na que descarrilou un Alvia en 2013, deixou 80 mortos e máis de 100 feridos, "non era obrigatorio" baseándose na normativa europea, "dado que non existía un cambio significativo nas instalacións existentes".

Así figura no documento, ao que tivo acceso Europa Press, presentado ante o xuíz que investiga a causa, que se contrapón ao exposto polo enxeñeiro de telecomunicacións César Mariñas -que as partes reivindican como o máis independente--, quen en cambio defende que "de realizarse unha análise integral da liña, o perigo concreto da curva de Angrois e o seu risco asociado tería resultado máis que evidente" e expresa o seu convencemento de que era "normativamente necesario".

Non obstante, Carballeira incide en que na Especificacións técnicas de interoperabilidade (ETI) de Infraestruturas "nin en ningunha outra aplicable" se esixe especificamente unha análise de riscos no caso de que non haxa cambios significativos.

Cuestión esta que contrasta co exposto por Mariñas, que afirma que a posta en servizo dunha nova liña de alta velocidade "debe considerarse un cambio significativo do sistema ferroviario" e que o cambio do proxecto construtivo inicialmente adxudicado polo modificado finalmente executado "supuxo igualmente un cambio significativo".

No tocante sobre se a desconexión do sistema de seguridade ERTMS necesitaba unha avaliación de riscos, Carballeira non cre que fose necesario. Así, apunta que se considerou por ADIF que "non era significativo", segundo xustifica, "baseándose en que a circulación da RFIG (Rede ferroviaria de interese xeral) se realiza na súa maior parte en Asfa e a liña realizara as preceptivas probas nese sistema, polo que o cambio non o sería, procedéndose a autorizalo aplicando o seu propio sistema de seguridade (Normativa Asfa)"

O instrutor do caso, Andrés Lago Louro, pediu novos informes aos tres peritos xudiciais e púxoos de prazo ata este venres 27 de xaneiro ao exceder o fixado inicialmente. Baseándose nos seus resultados determinará se pide un posicionamento á Axencia Ferroviaria Europea, como así desexan tanto o fiscal como o avogado do maquinista e as asociacións de vítimas.

"ERRO HUMANO" DO MAQUINISTA

Así mesmo, Carballeira, nun traballo de 50 folios, recolle entre as súas conclusións que, "á primeira vista, o accidente non parece un accidente normal" no sentido de que non é produto dunha inesperada interacción de fallos, senón un caso de enormes consecuencias dun simple erro humano". Con todo, identifica que "cabe indicar como factores o feito da distracción do maquinista pola chamada telefónica e a existencia dun muro de formigón na curva" que "agrava o accidente".

O perito asegura que "non atopa infracción normativa nas características de deseño" do tren e "tampouco no deseño da infraestrutura da curva tal e como foi proxectada e construída". Así, afirma que o descarrilamento por exceso de velocidade "se considera de severidade catastrófica e de frecuencia incrible", polo que cre que é "un risco desprezable".