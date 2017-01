Constitutido o Consello das Mareas, que se reúne coa portavocía e a elección da coordinadora como protagonistas

Este sábado foi constituído o Consello das Mareas, máximo órgano de dirección de En Marea, que celebra a súa primeira reunión co papel de Villares, a elección da coordinadora e o establecemento do documento político como puntos principais que deberán debater os seus 35 membros.

A asemblea do órgano executivo do partido instrumental deu comezo en torno ás 12,00 horas deste sábado no local de Compostela Aberta da Praza do Toural de Santiago, onde os 35 elixidos nas eleccións celebradas a pasada fin de semana pousaron para os reporteiros gráficos.

Antes de dar comezo á constitución do Consello, o voceiro parlamentario de En Marea e cabeza de lista da candidatura que recibiu o apoio maioritario nas eleccións á dirección do partido instrumental (Mais Alá!), Luís Villares, ofreceu declaracións aos medios.

Alí, Villares comentou que o Consello afronta este sábado unha xornada na que existen "tarefas de moita importancia", como son a "determinación da liña política" e o "desenvolvemento dunha estrutura organizativa".

Non obstante, como indicou aos medios o número un da lista 'Somos Quen' e deputado no Parlamento galego, Davide Rodríguez, a asemblea deste sábado non ten orde do día.

E é que, unha vez constituído, o Consello das Mareas deberán escoller un documento político e establecer como articular a portavocía e proceder á elección da coordinadora. "Non teñan grandes expectativas de que hoxe (este sábado) quede todo resolto. Todo leva tempo", manifestou Villares.

"PRIORIDADE": ASIGNAR RESPONSABILIDADES

Así, o voceiro parlamentario trasladou que a "prioridade" do primeiro encontro do órgano de dirección do partido instrumental é establecer un "consello de garantías" e avanzar na "dinámica de traballo" para "asignar responsabilidades", aínda que tamén se abordará o tema das "portavocías".

"Hoxe ou na próxima reunión darase a coñecer a composición da coordinadora, o comité garantías e as portavocías", asegurou Villares, quen emprazou a levar a cabo unha "dinámica de colaboración" baseándose no "consenso" dentro do Consello.

DOCUMENTO POLÍTICO

Nas eleccións ao Consello das Mareas, cada unha das candidaturas que concorreron ao proceso fixérono coa súa propia proposta de documento político. Agora, e con representación das tres listas dentro do órgano de dirección do partido instrumental, o Consello deberá elaborar unha propia.

En relación a iso, Villares opinou que o documento debe xirar "en torno" á proposta da "lista que obtivo máis apoio", --é dicir, a chamada "lista de consenso" que el mesmo encabezou, 'Máis Alá!'--, aínda que puntualizou que debe producirse "un proceso dialogado" para "integrar as outras propostas".

O cabeza de lista da segunda candidatura máis votada --'Somos Quen'--, o deputado de En Marea, Davide Rodríguez, tamén se referiu a este punto a preguntas dos medios á súa chegada á Praza do Toural. Alí, indicou que o "ideal" é "chegar a consensos entre os tres documentos presentados".

Un "consenso" que tamén cre importante alcanzar á hora de articular a portavocía do partido, así como a "proporcionalidade" na coordinadora de En Marea, onde defende que "cada lista" propoña os seus".

O exalcalde de Manzaneda manifestou que este sábado se dá "un paso moi importante" para En Marea, que servirá para poñer "caras" entre os membros e "empezar a falar de documentos, portavocías, etc".

"UNIFICACIÓN" DE PROGRAMAS

Pola súa banda, a número un da candidatura 'Queremos Participar' --que aglutina membros de Cerna--, Consuelo Martínez, asegurou que a intención dos membros da súa lista é a creación dunha comisión paritaria para a unificación dos tres programas presentados ás eleccións do Consello.

"Como en calquera proceso democrático, o programa resultante debe ser unha fusión", incidiu a exdeputada de AGE, que volveu manifestar o seu apoio para que sexa Luís Villares quen ocupe a portavocía "única" de En Marea.