Liberan unha muller tras sairse da vía co seu vehículo en Baltar (Ourense)

Unha muller necesitou ser excarcerada ao sairse da vía este sábado co seu vehículo en Baltar (Ourense), nun accidente que tivo lugar na parroquia de Abades, no lugar de Sabucedo dos Peros.

A muller implicada no sinistro informou do seu estado ao 112 Galicia ás 09,00 horas. Segundo o seu relato, non estaba ferida, pero atopábase atrapada no vehículo.

Ata o punto desprazouse unha dotación dos Bombeiros de Xinzo cun equipo de excarceración. A muller foi liberada do interior do coche, que quedou envorcado na estrada. Ademais, achegáronse ao lugar os servizos sanitarios. Non foi necesario o traslado da vítima.