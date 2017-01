Arde un camión na A-52

Un camión ardeu esta mañá na A-52, no punto quilométrico 265, sobre as 11,00 horas, e foi necesario cortar temporalmente un carril. O condutor non resultou ferido e saíu do vehículo ao ver saír moito fume da cabina.

Segundo informa o 112 Galicia, como consecuencia do lume viuse afectada a parte traseira da cabina. Ata o lugar achegáronse os efectivos do GES de Ribadavia e extinguiron o lume. As causas debéronse ao rozamento dunha peza da roda traseira co tubo de escape.

Noutra orde de cousas, este sábado ardeu a parte superior dunha casa en Carballeda de Valdeorras (Ourense), no lugar de Sobradelo. Foi unha veciña quen alertaba ao CAE 112 Galicia ás 10:45 horas. Indicaba no seu relato que saía fume polo tellado. Confirmaba, ademais, que os membros da familia da casa xa saíran do inmoble.