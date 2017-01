Unhas 2.000 persoas manifestáronse este sábado pola mañá na capital galega en defensa do sistema público de pensións, pois consideran que este é "perfectamente viable" se se poñen en marcha unha políticas laborais "distintas".

Así defendeuno o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, quen subliñou, xusto antes de iniciar a marcha dende a Alameda compostelana, que o sistema público de pensións é un dereito fundamental da cidadanía.

Encabezada pola pancarta 'Na defensa dos nosos dereitos', a manifestación partiu minutos despois das 12,00 horas da Alameda de Santiago, dende onde percorreu o centro da cidade para finalizar o seu camiño na Praza de Praterías.

Os manifestantes entoaron múltiples consignas, como 'O público é servizo e o privado beneficio', 'Na Galiza, emprego digno' e 'Feijóo, presidente, demostra quen es axudando á túa xente', entre moitas outras. Ademais, na marcha participaron varias organizacións e colectivos, como a CIG, o BNG, Galiza Nova, Causa Galiza, a Plataforma de emigrantes retornados e a asociación de exmariños noriegos Long Hope, entre outros.

Todos eles solicitaron un sistema público de pensións, así como un traballo "de calidade" e un salario "digno". A este respecto, o secretario xeral da CIG lamentou que a "precarización" do mercado laboral pon "en risco" os ingresos da Seguridade Social. Non obstante, defendeu que, "ata onde non cheguen os recursos da Seguridade Social, hai que responder con orzamentos públicos".

"MOITO MÁIS GARANTISTA"

Así mesmo, fixo fincapé en que o sistema público de pensións é "moito máis garantista que o sistema privado". E é que detrás do primeiro, matizou, atopan as "garantías" do Estado, mentres que, detrás do segundo, as entidades que "están a especular con eses recursos nos mercados financeiros". "Hoxe moitos dos fondos privados de pensións están a dar perdas", apostilou.

A continuación, explicou que se están a incentivar os fondos de pensións privados a través da fiscalidade. É máis, asegurou que as entidades que xestionan estes fondos se están a marcar o obxectivo de chegar aos "500.000 millóns de euros de patrimonio".

"Aqueles mesmos que fomentan un mercado laboral totalmente precarizado pretenden que a xente aforre para metelo (o seu diñeiro) en fondos privados de pensións", subliñou Seixo, quen considera isto unha "contradición".

Así, asegurou que detrás do debate sobre a viabilidade do sistema público de pensións "hai unha gran mentira e un enorme interese económico do capital financeiro".

"NOVA OFENSIVA DO PP"

Pola súa banda, a voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, quen participou na manifestación xunto á eurodeputada Ana Miranda e o voceiro do BNG en Santiago, Rubén Cela, defendeu o dereito a obter unhas pensións "dignas" ante "unha nova ofensiva do PP".

A este respecto, asegurou que o Bloque estará "en fronte do PP neste enésimo intento de roubo de dereitos".

Sobre o novo presidente da patronal galega, Antón Arias, Suso Seixo espera que teña a capacidade para sentar a negociar cos sindicatos.