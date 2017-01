Ferrol rende homenaxe ao pintor Xaime Quessada cunha placa na súa memoria

O Concello de Ferrol rendeu homenaxe este sábado ao pintor Xaime Quessada (1937-2007) co descubrimento dunha placa na súa memoria no polígono de vivendas de Caranza en recoñecemento ao seu "comprometido" traballo.

Ao acto, que estivo presidido polo alcalde, Jorge Suárez, acudiron familiares do artista, así como representantes da súa Fundación e da Asociación Cultural Fuco Buxán de Ferrol. Esta placa descubriuse preto do auditorio no que se expoñen de forma permanente dous xigantescos murais de Quessada.

A homenaxe serve de colofón ao coñecido como Ano Quessada, que o Concello de Ferrol dedicou ao pintor, e que comezou o 3 de febreiro coa presentación de murais do autor e a posta en marcha da exposición 'Quessada non seu tempo', ao que seguiron mesas redondas e talleres.

O pintor Xaime Quessada (1937-2007) foi un dos artistas galegos con maior proxección internacional e merecedor da Medalla Castelao en 2004. O primeiro dos murais que se atopa no Auditorio de Caranza foi un encargo do PCG en 1982 en pleno debate social pola entrada de España na OTAN e o segundo (2002) a petición do Comité Cidadán de Emerxencia contra a situación de Reganosa en Mugardos, e foi pintado na Praza de Armas.

OFRENDA FLORAL A TORRENTE BALLESTER

Por outra banda, o Concello tamén recordou este sábado a figura do escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) con motivo do aniversario do seu falecemento.

Así, o alcalde realizou unha ofrenda floral no cemiterio de San Salvador de Serantes, parroquia da que Torrente foi veciño, e onde o profesor José Torrente Far, estudoso da súa obra, leu varios textos. Ademais, houbo unha interpretación musical da banda municipal.