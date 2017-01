O BNG defendeu que o tren Alvia que descarrilou en xullo de 2013 en Santiago, provocando 80 mortes e máis de 100 feridos, "non tiña que estar en marcha". Así de tallante se mostrou a europarlamentaria do Bloque, Ana Miranda, tras ser preguntada polas informacións publicadas este venres e este sábado sobre o caso Alvia.

E é que este venres presentouse ante o xuíz que investiga a causa un documento no que o perito César Mariñas --insaculado e que polo tanto varias partes reivindican como o máis independente-- afirma que, "de realizarse unha análise integral da liña, o perigo concreto da curva de Angrois e o seu risco asociado resultaría máis que evidente".

Neste mesmo informe, o perito indica que o risco de descarrilamento na curva de A Grandeira resulta ser "aproximadamente 3.000 veces maior que a taxa histórica, 200 veces maior que se estivese conectado o 'ERTMS' e 220.000 veces superior ao caso de que toda a liña estivese equipada con ERTMS operativo".

"Nós sabemos que non houbo unha análise de riscos correcta do tren, e sabemos que ese tren non tiña que estar en marcha despois dese informe pericial", subliñou Ana Miranda, quen considera que se trata dun momento "moi importante" para o caso Alvia.

Deseguido, considera que debe vir a comparecer a Axencia Ferroviaria Europea co obxectivo de "retomar o proceso para volver repetilo". "Eu creo que non queda máis remedio que o xuíz teña en conta que ten que vir a comparecer a Axencia Ferroviaria Europea", opinou.

"TOMADURA DE PELO"

Para argumentar esta postura, a eurodeputada nacionalista recordou o "sinal político" do Parlamento europeo, na que "insta a abrir unha investigación"; e "o sinal político" da Axencia Ferroviaria Europea, que estaría disposta a vir a Santiago a comparecer no xuízo. "E despois de saber esta tomadura de pelo dun informe pericial que está cuestionado, precisamente, pola información que saíu onte,", agregou.

A continuación, fixo fincapé en que serán as vítimas do Alvia as que lle darán a volta ao caso. E é que sostén que están a conseguir moitas cousas coa súa peregrinación a Bruxelas e grazas ao apoio do Bloque.

Por iso, cre que si lle conseguirán dar a volta a este caso porque traballaron nel "dende o minuto cero". "Non é que fixésemos unha foto de última hora: estivemos a axudar a preparar eses recursos, solicitando reunións coa Axencia Ferroviaria Europea, movemos a toda unha serie de comisión de peticións da Unión Europea para que este asunto entrase na orde do día cando se levaba boicoteando moito tempo", explicou.

Pola súa banda, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, recoñeceu o traballo das vítimas e lamentou que o Goberno galego e o español "non teñan sensibilidade" ante un dos grandes accidentes ferroviarios acaecidos en España, no que morreron 80 persoas e máis de 100 resultaron feridas.

"PACTO" ENTRE PP E PSOE

"Xa sabemos por que non hai comisións de investigación: porque o PP e o PSOE teñen un pacto para que non coñezamos a verdade", denunciou Ana Pontón, quen cualificou este feito de "vergonzoso e antidemocrático".

"Os galegos temos dereito a saber o que pasou e a un tren que circule en condicións de seguridade", defendeu a parlamentaria nacionalista, xusto antes de condenar que, "por recortes absolutamente ridículos", se "estivo a xogar coa vida das persoas".

Nesta liña, aseverou que o Estado español "non é capaz de asumir as súas responsabilidades", ao tempo que se preguntou como pode haber "unha impunidade no ámbito político que non é de recibo, que é insultante e que é indignante".

Así as cousas, sostén que a Xunta e o PP "deberían levantar primeiro o veto á comisión de investigación do Alvia": "Hai unha proposta no Parlamento para volver construír unha comisión de investigación, e cremos que é indispensable".

DEFENSA DAS VÍTIMAS

Deseguido, apostou por que a Xunta utilice a súa participación no xuízo do caso Alvia "non para exculpar o Estado, senón para axudar ás vítimas". "Estaría ben que pedisen (a Xunta) a comparecencia da Axencia Ferroviaria Europea: sería un paso adiante importante que demostraría que, efectivamente, hai sensibilidade e que se recoñecen os erros, como se acaba de facer co Yak 42," razoou.

Así, instou as administracións a que "non se continúe con esta mentira permanente e constante unicamente porque lle queren salvar o cu a dous ministros": "Parécenos unha auténtica tomadura de pelo".