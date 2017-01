O Consello das Mareas, órgano de dirección máximo de En Marea, celebrou este sábado, mesmo día en que foi constituído, a primeira das súas reunións, que serviu como "toma de contacto" entre os seus 35 membros logo das eleccións celebradas a pasada fin de semana.

Ao remate do encontro, que tivo lugar na Praza do Toural de Santiago e que durou dúas horas e media, o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, indicou a preguntas dos medios que "a primeira impresión é moi positiva" e que a reunión se desenvolveu "con total sintonía, coma se as candidaturas se diluísen".

Non obstante, o Consello das Mareas deste sábado non serviu para escoller unha coordinadora nin para avanzar na redacción do documento político que debe rexer a dirección do partido instrumental. Tampouco quedou definido de qué forma se articulará a portavocía de En Marea, senón que o órgano de dirección decidiu aprazar estas decisións a próximos encontros.

E é que a deste sábado serviu como "toma de contacto" entre os 35 membros do Conselo das Mareas, nunha reunión na que non había orde do día. "Viñamos sen orde do día. Non nos parecía prudente o primeiro día facer todo", apostilou Villares.

O que si se acordou é establecer a orde do día para a próxima reunión do Consello, que presumiblemente se celebrará a próxima fin de semana, cando será escollido un comité de garantías para cumprir coa lei de partidos.

DÚAS "ÁREAS DE TRABALLO"

Villares tamén trasladou que se decidiu establecer "dúas áreas de traballo", unha de "acción política" e outra "organizativa" para as que aínda non foi asignada ningunha persoa, así como avanzar "na proposición dunha coordinadora" que "leve á execución" o "traballo ordinario" do Conselo das Mareas.

"Despois definiremos cousas máis concretas, como a portavocía", engadiu Villares, que indicou que "non hai discrepancias" entre os membros das tres candidaturas representadas no Consello, "os programas políticos do cal son coincidentes".

Polo tanto, Villares manifestou que os próximos encontros do órgano de dirección do partido instrumental definirán tanto "as liñas políticas fundamentais" como "o resto de órganos" que quedan por establecer, como o caso das portavocías.