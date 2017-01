O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, fixo balance dos 35 anos que cumpre o autogoberno de Galicia para destacar o "descomunal" cambio que se produciu na Comunidade durante este tempo.

Nunha entrevista coa TVG con motivo do 35 aniversario do Parlamento galego, Rajoy enxalzou a "grande" figura do expresidente da Xunta Gerardo Fernández Albor, que "pilotou os primeiros pasos de verdade da autonomía galega", "con todas as novas competencias", e "fixo as cousas moi ben".

Así, considera que Albor, que agora ten 99 anos, é "un dos políticos importantes que houbo en Galicia e en España", e valorou "o empeño" e "a tenacidade" que poñía para que "en Galicia houbese unha autonomía de verdade".

Mariano Rajoy foi elixido deputado no Parlamento de Galicia nas eleccións de 1981. Tras iso, foi designado director xeral de Relacións Institucionais de la Xunta en 1982 e, en 1986, vicepresidente do Goberno galego.

Ao respecto, recorda que en 1982 "aínda había algunhas zonas" en Galicia "onde non había luz eléctrica", e "había moitísimas aldeas" onde "non había teléfono", ao que se unen cambios "abismais" en estradas e ferrocarril en período. "O cambio que se produciu no nivel de vida dos galegos foi verdadeiramente incrible", sostén, "sobre todo nos pequenos municipios".

UNHA ETAPA "MOI BONITA"

Así, fixo un repaso por aquela época na que o Parlamento estaba no Pazo de Xelmírez, en vez da súa actual situación na Rúa do Hórreo de Santiago, nunha sede que les "prestou" o Arcebispado, e onde saíu elixido como presidente da Xunta Gerardo Fernández Albor (entón en Alianza Popular). Naquel momento, conta Rajoy que como director xeral non tiña despacho, ata que le "conseguiron" un na Rúa do Vilar.

Deses momentos, asegura que traballaron "moito", "con moita ilusión, moitas ganas", e "moi poquitos medios", "nun momento moi bonito", se ben nesa primeira etapa as competencias da Xunta eran "mínimas", ata que conseguiu a primeira relevante, que foi educación.

"O que cambiaron estes 35 anos, porque hoxe en día a Xunta, de non ter nada, agora xestiona a práctica totalidade das políticas sociais", reflexiona.

PROGRAMA ESPECIAL

Esta é a primeira entrevista que Rajoy concede á televisión pública galega dende que accedeu á Presidencia do Goberno español no ano 2011.

Esta entrevista inclúese no programa 'contraportada', que contou tamén cunha reportaxe con entrevistas a deputados galegos que desempeñaron cargos públicos ao longo das distintas lexislaturas, como Xosé Luis Barreiro, José Manuel Romay Beccaría, Juan Corral, María Jesús Sanz, Alfredo Conde, Tomás Pérez Vidal ou Francisco Vázquez.