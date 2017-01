Falece nunha colisión frontal en León un xogador de fútbol sala de Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Jesús Carrera, un mozo de 24 anos e natural de Casaio de Valdeorras (Ourense) que se dirixía xunto ao seu irmán a un partido de fútbol sala en Segovia, faleceu este sábado ao mediodía como consecuencia dunha colisión frontal no termo municipal de Toral de los Vados (León).

Así o precisaron a Europa Press fontes do propio equipo de fútbol sala no que xogaba o mozo --Pizarras Los Tres Cuñados F.S.--, que tamén indicaron que este e o seu irmán se dirixían a coller o autobús a Segovia para xogar contra o F.S. Natur Pellet Cuéllar.

"O golpe foi moi grande", explicaron estas fontes, para logo sinalar que o irmán do falecido foi trasladado en helicóptero ao hospital para realizarlle "unhas probas". Non obstante, de momento descoñecen o seu estado de saúde.

A persoa que viaxaba no outro vehículo tamén resultou ferida, segundo informaron a Europa Press fontes do 112.

O accidente produciuse minutos antes das 14.32 horas, cando unha chamada ao Centro de Emerxencias Castilla e León 112 informou do accidente de dous turismos que colisionar frontalmente á altura do quilómetro 429 da N-120, no termo municipal de Toral de los Vados (León). Os alertantes indicaron que un había polo menos tres persoas feridas, dous delas estaban atrapadas nun dos turismos.

A sala do 112 ha dado aviso a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Ponferrada e Emerxencias Sanitarias, Sacyl, que enviou un helicóptero medicalizado, ambulancia de Soporte Vital Básico e o médico do centro de saúde de Villafranca del Bierzo.

O persoal sanitario confirmou o falecemento do mozo de 24 anos e atendeu o seu irmán e a outra persoa, que foron trasladadas ao Hospital do Bierzo.

O partido contra o Cuéllar, que enviou as súas condolencias ao equipo no que xogaba Jesús Carrera e aos seus familiares e amigos, foi suspendido. Así mesmo, suspendéronse o resto de partidos das distintas categorías do equipo Pizarras Los Tres Cuñados F.S.