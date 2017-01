Requisados máis de 600 quilos de peixe e 127 aparellos en distintos operativos contra o furtivismo

Máis de 600 quilos de peixe, un total de 127 aparellos e 1.700 metros de enmalle foron requisados este sábado en distintos controis realizados nos últimos días contra o furtivismo en Galicia.

Segundo informa a Xunta nun comunicado, na ría de Pontevedra comisáronse máis de 422 quilos de diversas especies, coa incautación de 51 útiles. O control máis destacado foi en Bueu e Beluso, nel os axentes aprehenderon máis de 262 quilos de marisco --entre eles máis de 140 quilos de ostra, 47 quilos de centola e 45 de mexillón-- e 25 aparatos que estaban sin identificar, a maioría deles nasas.

Na ría de Arousa os gardacostas requisaron 34 útiles, máis de 56 quilos de especies e 1.500 metros de enmalle. A actuación máis relevante realizada nesta ría tivo lugar na zona de Xidoiros, na Illa de Arousa, onde os axentes incautaron 30 nasas de nécora e case 9 quilos de especies, a maioría polbo.

Na ría de Vigo, os gardacostas tamén realizaron diferentes operacións que se saldaron co comiso de máis de 87 quilos de diferentes especies e coa incautación de 14 aparatos e 200 metros de aparatos de enmalle. Un dos operativos fíxose en Aldán e resultou coa aprehensión de case 35 quilos de nécora e de 45 quilos de centola, 13 aparatos de pesca e 200 metros de artes de enmalle.

A Costa da Morte tamén foi escenario de diversos operativos onde os axentes incautaron 38 quilos de diversas especies. A operación máis relevante foi no porto de Arou, en Camelle, onde se comisaron 20 quilos de polbo.

Tamén se desenvolveu un operativo na ría de Corcubión, que se saldou co comiso de 28 nasas de polbo e os 8 quilos de cefalópodo que había no seu interior. Ademais realizouse outra operación en Burela na que se comisaron case 4 quilos de percebe e no peirao de Oza, en A Coruña, comisouse máis dun quilo de nécora.