O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, participou este sábado na clausura do Congreso local de Novas Xeracións de Santiago, no que se escolleu como presidente a Adrián Villa Torres, ao que desexou sorte no "importante traballo que ten por diante" como líder da organización xuvenil na capital galega.

Na súa intervención, Tellado reivindicou o papel de Novas Xeracións como "conciencia crítica" do partido e instou os seus membros a que se manteñan en permanente contacto coa rúa para trasladar as preocupacións dos mozos.

Nesta liña, pediulle aos mozos do PPdeG que exerzan de "conexión" entre a cidadanía e os populares, e que se presenten como unha organización "atractiva" que poida chegar a un número cada vez maior de galegos.

"Que non vos confundan co pensamento único de que sodes raros por ser novos e ser do PP", dixo Tellado aos mozos de Novas Xeracións.