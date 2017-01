Un Dépor fráxil en defensa

Ficha técnica

SD Eibar 3: Yoel; Capa, Gálvez, Lejeune, Antonio Luna (Rubén Peña, 64'); Christian Rivera, Dani García; Pedro León, Adrián, Inui (Arbilla, 71') e Sergi Enrich (Bebé, 89').

Deportivo 1: Tyton; Juanfran, Arribas, Sidnei, Fernando Navarro; Guilherme, Celso Borges (Marlos Moreno, 82'); Carles Gil (Joselu, 72'), Emre Çolak, Bruno Gama (Kakuta, 61') e Florin Andone.

Goles: 1-0: Adrián (minuto 3). 2-0: Sergi Enrich (14'). 2-1: Emre Çolak (19'). 3-1: Lejeune (71').

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amarelas a Celkso Borges (29') e Carles Gil (51').

Incidencias: partido da 20ª xornada de Primeira División no estadio de Ipurua ante 5.167 espectadores, entre eles uns 200 deportivistas.



O Dépor saiu durmido e nos quince primeiros minutos encaixou dous goles. Emre Çolak meteu os coruñeses de novo no partido e, tralo descanso, o Dépor tivo ocasións dabondo para acadar o empate. Pero o meta galego Yoel, ex do Celta, impediuno e outro erro defensivo propiciou o 3-1 do Eibar que á fin sería definitivo. Os de Gaizka Garitano seguen sen gañar a domicilio neste curso, e suman tan só 5 dos 33 puntos lonxe de Riazor. En once xornadas, cero vitorias, cinco empates e seis derrotas. E con 22 goles encaixados.



Malia á advertencia de Garitano -que regresaba a Eibar, co que ascendeu por primeira vez na súa historia á Primeira- sobre a concentración no arrinque do partido, o Dépor saiu relaxado e encaixou o 1-0 xa no minuto 3. Adrián González marcou un golazo cun disparo con parábola que superou a Tyton. O Dépor buscou a reacción, e Sidnei tivo un remate que se foi alto nun córner, pero foi o Eibar quen volveu marcar: asistencia de Adrián ás costas da defensa e Sergi Enrich fixo o 0-2 cun tiro cruzado.

Tyton observa como Lejaune marca o 3-1 para o Eibar. / lfp.es Tyton observa como Lejaune marca o 3-1 para o Eibar. / lfp.es

O Dépor acusou o golpe, pero tivo a sorte de marcar o 2-1 axiña, tras un centro de Carles Gil que rematou coa testa Emre Çolak (o segundo gol do turco, e o segundo coa testa malia a súa estatura). O partido estaba tolo, co balón dunha área á outra, con moita loita, pero nos últimos minutos antes do descanso os dous equipos baixaron a intensidade como agardando a resolver no segundo acto.



Tralo paso por vestiarios, o Dépor saiu máis enchufado e asumiu o mando do partido. Andone, tras un autopase, disparou con forza, pero Yoel estivo atento para despexar a córner. Non ían nin cinco minutos da reanudación cando Emre Çolak reclamou un claro penalti por unha cambadela de Lejeune: o árbitro mirou cara ao outro lado. O Dépor asediaba o Eibar, e de novo Yoel realizou unha gran parada tras un duro lanzamento raso de Emre Çolak.

Garitano apostou polo francés Kakuta no canto de Bruno Gama. Andone volveu ter o empate, pero de novo Yoel respostou con seguridade. Cando mellor xogada o Dépor e o 2-2 semellaba cousa de tempo, o terceiro en contra pola fraxilidade defensiva: córner, rexeite ao bordo da área, pasividade defensiva e o balón que chega a Sergi Enrich, que asiste a Lejeune para marcar. Co 3-1, rematou o partido. Entraron Joselu e Marlos Moreno, pero o Dépor acusou o golpe e apenas creou perigo. Tras tres empates, primeira derrota no 2017.