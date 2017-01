Obxectivo cumprido en Leganés

Ficha técnica

Leganés 0: Herrerín; Víctor Díaz, Pablo Insua, Mantovani, Adrián Marín; Timor (Luciano, 53’), Rubén Pérez, Gabriel; Unai López (Machís, 73’), Szymanowski (Samu García, 73’) e Guerrero.

RC Celta 2: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Carles Planas; Radoja, Tucu Hernández; Álvaro Lemos (Jonny, 79’), Josep Señé (Jozabed, 89’), Pione Sisto e Giusseppe Rossi (Guidetti, 42’).

Goles: 0-1: Álvaro Lemos (minuto 32). 0-2: Guidetti, de penalti (66’).

Árbitro: Trujillo Suárez. Amarelas a Fontás (min. 45) no Celta e a Gabriel (min.86).

Incidencias: partido da 20ª xornada da LFP disputado no estadio municipal de Butarque ante 10.929 espectadores. O compostelán Álvaro Lemos marcou un gol no seu debut en Primeira.

Guidetti celebra cos seareiros celestes o 0-2 dos celestes. | Fonte: lfp.es

Obxectivo máis que cumprido en Leganés: tres puntos de ouro para seguir medrando na Liga e reserva da maioría dos titulares para a Copa o xoves co Alavés. Nun partido sen lucidez, un Celta efectivo aproveitou a boa onda da eliminación do Real Madrid e sumou a segunda vitoria a domicilio na Liga catro meses despois da primeira (0-2 ao Espanol), con goles de Álvaro Lemos, que debutaba en Primeira, e de John Guidetti de penalti. Os celestes son sétimos con 30 puntos, a só seis puntos da Champions.

O Toto Berizzo só aliñou a Sergio Álvarez, Hugo Mallo e Radoja do once que eliminou o Real Madrid, máis Tucu Hernández que estaba sancionado. Despois sairían Guidetti, polo mancado Rossi, e Jonny no segundo tempo. Era o turno para Josep Señé, Álvaro Lemos, Pione Sisto ou Rossi, pero o partido comezou frío, case sen intensidade. Foi o Leganés quen se achegou primeiro con perigo á meta rival, cun tiro desviado de Szymanowski, pero pouco máis. O Celta limitábase a controlar o partido, e na segunda vez que disparou a porta, xa no minuto 32, gol. Foi tras un saque de banda de Hugo Mallo, que acabou en Álvaro Lemos na área, e o compostelán rematou con precisión á reviravolta para facer o 0-1 no seu debut en Primeira. Pouco antes do descanso, Rossi tivo que deixar o campo por unha contractura e saiu Guidetti.



Tralo paso por vestiarios, mesmo guión, con pouco fútbol. Cando os locais semellaban propoñer algo máis, novo gol celeste para sentenciar o encontro. Pione Sisto, o mellor dos celestes, sempre eléctrico pola súa banda, caneou un defensor, entrou na área e foi derrubado por Víctor Díaz cando marchaba cara á portaría. Guidetti apropiouse do balón, marcou dende os once metros polo centro e foise a celebrar o 0-2 cos seareiros celestes. Berizzo deu entrada a Jonny para pechar o partido con cinco defensas, aínda que un erro do defensa vigués a dez minutos do final outorgou a Guerrero unha inmellorábel ocasión para meter o Leganés no partido, pero na área pequena e a porta baleira rematou ás nubes. O Celta xa non pasou máis apuros para sumar os tres puntos antes da cita decisiva na Copa co Alavés en Balaídos.