As obras de acondicionamento do acceso á Cova do Rei Cintolo comezarán a próxima semana

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas comezará as obras de acondicionamento do acceso á Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo (Lugo), a próxima semana.

A este proxecto destínanse case 77.000 euros, e as obras, promovidas pola Dirección Xeral do Patrimonio Natural, teñen un prazo de execución de mes e medio.

Segundo explica o delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, é necesario acondicionar este espazo para garantir a seguridade dos visitantes, xa que actualmente o acceso se realiza por un sendeiro estreito e de elevada pendente. Así, se construirá unha pasarela e un tramo de escaleiras. Previamente, é necesario realizar labores de roza e eliminación do arborado.