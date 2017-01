Arde un coche no municipio ourensano de Bande

Un vehículo no que non había ningunha persoa ardeu por completo na madrugada do sábado ao domingo no municipio ourensano de Bande, segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

O lume calcinou por completo o vehículo, que se atopaba estacionado na rúa Lamas Calvelo, e tamén afectou á fachada dun edificio. Segundo os primeiros indicios, o lume orixinouse polo mal funcionamento do coche.

En torno ás 04,00 horas da madrugada unha persoa particular alertaba ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. Os efectivos de Protección Civil e o GES de Muiños trasladáronse ata o lugar para controlar o lume, que quedou extinguido. Ademais, confirmaron que non había ningunha persoa no interior do vehículo.